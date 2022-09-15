中小股當道 業績股逢低買

【撰文／黃清照】

道瓊指數6月中級反彈，自低點29653彈到34281，反彈4628點，從元月高點36952跌到29653，跌幅7299點，反彈4628點超過6成屬強勢反彈，在看那斯達克指數，自高點16212點跌到10565止跌，一共下跌5647點，此波反彈到13181，反彈近五成，費半指數連半年線都站不上走勢更弱，科技股受升息影響最大。相比加權指數更顯低估，自高點18619跌到13928，下跌4691點，8月彈到15475點，反彈1547點不到0.382屬弱勢反彈。8月CPI公布8.1%表現不如預期，FED 9月升息三碼持續鷹派，數據公布當日道瓊指數重挫，跌幅1300點創近兩年最大跌幅，那斯達克下跌5%、費半指數更跌超過6%，加權指數此波反彈本來就相對弱勢，反而下跌不到2%，美元指數更是飆到110，美元強勢外資持續提款，大型權值股優先避開…

中小股走出自己的路

OTC這波走勢反而最強，自高點238.92跌到166.23，反彈到199.99，反彈46%，這一波由中小股加上生技股帶頭反攻，但生技純靠題材炒作，建議逢高分批獲利了結，此波國際利空回測打第二隻腳，反而是逆勢撿便宜的大好機會。先前看好的汽電零相對抗跌，胡連8月營收創歷史新高，日K連三紅創波段新高，和大、為升、同致、耿鼎、堤維西、世德輪番創高，下半年進入旺季，為美元走強受惠股之一。美律(2439)上半年財報2.36元，Q3進入電聲產品傳統旺季，受惠缺料緩解及塞港問題舒緩，8月營收37.16億創歷史同期新高，主要成長動能來自耳機Headset成長68%，隨客戶新品陸續上市、缺料問題出現改善，手機揚聲器及TWS新品持續出貨，全球疫情趨緩NB用揚聲器受影響出貨下降，公司看好Q3雙位數成長，股價站上所有均線，在投信同買下，多頭啟動。