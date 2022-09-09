蘋果新品彩蛋 進入元宇宙與衛星手機新的里程碑

【撰文/陳子榕】

台股周四(9/8)收14,583點，上漲173點，成交量1,723億；本周周K線收黑89點。在諸多利空襲擊下，本周台股繼續遭受外資賣壓，不過外資賣壓似乎近尾聲，外資今日賣超幅度縮小至25億，投信繼續愛台股，買超21億，連55日買超，刷新最長買超天數紀錄。雖然外在環境充滿挑戰，包含聯準會鷹派升息、俄烏戰事持續、新冠疫情延燒、大陸封城限電危機等等，利空之下，股市欲振乏力。不過，行情就在利空淬煉中誕生，所以好股票拉回，又是另一次逢回上車賺錢的機會!

萬寶投顧陳子榕表示，通貨膨脹是如何影響經濟?引述德國股神安德烈．科斯托蘭尼名言「通貨膨脹是刺激證券交易的興奮劑，為什麼聯邦銀行要消除通貨膨脹呢? 說白一點，通貨膨脹就是加溫中的浴缸，坐在裡面很舒服，但必須小心隨著水溫加熱，水也會燙傷人。」簡單來說就是水可載舟，亦可覆舟。

今年年初，最新的全美消費者物價指數（CPI）顯示：美國的整體通貨膨脹率，已在2021年12月衝到7%——萬物齊漲的速度，已創下1982年6月以來的「40年新高」。聯準會為了抑制日益高漲的通膨，用最快的速度調升利率，雖最近相關的通膨數據稍有降溫，市場預期通膨即將見頂，聯準會仍是鷹派說法，是為了抑制預期的通貨膨脹。

萬寶投顧陳子榕指出，今年下半年最重要的科技盛事，就是蘋果 iPhone 14 秋季發表會。無懼於市場上黑天鵝不斷來襲，蘋果喊出初期備貨量仍維持 9,000 萬支到 1 億支不變，成為台灣電子供應鏈下半年的希望。iPhone 14 的處理器 A16 將使用 4 奈米製程，預估出貨量為 9,000 萬顆至 1 億顆，進而使整體蘋果對台積電(2330-TW) 4 奈米的貢獻度提高，還有鏡頭供應商大立光(3008-TW)，手機用無線射頻模組與 3D 感測產品供應商穩懋(3105-TW)，都將成為主要受惠個股。另外，蘋果手機新功能，可連衛星通訊，包含了: 華通(2313-TW)、 燿華(2367-TW)、 臻鼎-KY(4958-TW)、台郡(6269-TW)等等，多可留意。

萬寶投顧陳子榕強調，根據蘋果統計今年第二季iPhone的銷售量，在平均售價（ASP）400美元以上的高價手機市場，銷售繼續創新高，而且在大陸市場市占率更高達46%，把所有大陸手機全部都打趴。且已有預測，蘋果有可能將在明年達成中國高端智慧手機市占過半的新里程碑。蘋果iPhone一支獨秀，真的印證了高消費族群購買力完全不受影響，「愈貴愈好賣」的現象。除了上述的蘋概股之外，陳子榕更細心挑選值得投資人注意的三檔股票：

和碩(4938-TW)，蘋果秋季發表會發表i14系列4款新機，iPhone新機將首度支援低軌衛星通訊，而4款新機中銷量最被外界看好的首推螢幕放大至6.7吋的i14 Plus，和碩就是這款新品的主要代工廠。和碩下半年營收有望逐季走揚，且在經濟規模提升、稼動率拉升之下，將使營益率表現較上半年提升，整體獲利表現也有望同步升溫。

揚明光(3504-TW)，上半年每股稅後純益0.62元，全球景氣不佳，但是揚明光第三季營運仍將優於第二季，下半年相對不受庫存疑慮干擾，隨著時間進入第3季光學傳統旺季，業績受惠關鍵物料供應舒緩，表現有機會繼續拉升，AR、VR等新應用精密光學目前有3位客戶，1家客戶已穩定量產出貨，另外2家預計今年底或明年進入量產出貨。

建漢(3062-TW)，受惠缺料緩解，建漢7月營收站穩6億，年增135％，前七月營收達25.6億元、年增13.2％。建漢布局衛星產品7～8年，時值低軌衛星產業剛萌芽，大廠積極投資衛星通訊下，建漢有機會受惠。此外，建漢4月經營團隊大換血帶來新氣象，市場期待下半年營運進一步改善，相當具轉機性。

萬寶投顧陳子榕指出，現階段操作以選股為重， 陳子榕認為是元宇宙相關個股短線較有價差。陳子榕提到近期推薦的威盛(2388-TW)股價一路震盪走高，創新高；揚明光(3504-TW)漲幅高達 40%；采鈺(6789-TW)大漲20%；晶心科(6533-TW)股價大漲23%；之前陳子榕跟大家推薦的「滿漢大餐飆飆股」:智原(3035-TW)，這一波大漲30%；以及之前所推的 「天選之股」-先進光(3362-TW)漲停並創高，大家滿滿收穫。

陳子榕說到加入她的粉絲團好處非常多，除了飆股不漏接外，從週一至週日還有非常棒的資料可以看，現在就立即加入她的粉絲團! 索取「低軌衛星飆股」和「元宇宙威盛第二」! 希望大家在秋節過後，能有美好的果實。