蔡明彰觀點：台積電4大客戶先進製程砍單 iPhone新機成護身符

【撰文/蔡明彰】

萬寶投顧蔡明彰強調，成也半導體，敗也半導體，2021年台灣半導體產品出口總值1,555億美元，佔總出口的34.8％，半導體佔製造業毛額超過四成，台灣GDP上修或下調全看半導體臉色。

台股漲停看電子股，電子股又看半導體，目前電子股佔台股總市值59％，但半導體就佔了電子股超過一半。權重最重的三檔半導體分別為台積電(2330-TW)27.87％、聯發科(2454-TW)2.21％、聯電(2303-TW)1.11％，三檔合計31％，再加上其他半導體約35％。

半導體指數在2015年落底86點，2016年半導體景氣走入多頭循環，迄今長達7年，半導體指數今年1月出現467點歷史高點，同時也拉動加權指數創下18,619點新記錄。即本次半導體多頭循環股價平均大漲4.4倍，但個別IC設計狂漲10倍大有人在，驅動IC的天鈺(4961-TW)從19.3元漲到395元，大漲近20倍，台積電從2016起漲130.5元，不算股息收益，最高漲到688元，大漲4.3倍，說明這幾年長抱半導體是台股最大贏家。

萬寶投顧蔡明彰強調，然而景氣如潮水，潮起潮落，受到消費電子產品庫存調整影響，全球半導體第二季起景氣向下修正，將持續二季到三季，估計2023年第一季庫存調整結束，這部分早已成市場共識，不算是半導體重大利空，不過外資瑞信分析師提出，半導體產業超級景氣循環難再現的論點，若是如此，半導體股價估值恐再下調。

這部分要小心，外資認為美國與中國科技戰升級，美國通過晶片法案，使晶圓代工廠分散生產基地，不再集中台灣、南韓，長期造成供給增加，使半導體產業不容易再出現類似2016年～2022年的超級景氣循環。

當全世界各地都在蓋晶圓廠，台灣半導體出口遭排擠，台積電在美國、日本、歐洲都佈局，也將削弱竹科、南科的重要性，甚至週邊的房地產都可能反轉，現在看這些變數或許杞人憂天。

不過，半導體景氣落入修正，投資人就會有疑慮了。外資報告指出，台積電遭聯發科、超微、輝達、高通四大客戶砍單先進製程，關閉4台EUV，等於變相減產，月產能大減1.5萬片，2023年獲利將衰退8％，更有外資悲觀看法，台積電明年產能利用率降至88％，毛利率由目前59％下滑到52％，2023年EPS僅32元，給予2016年多頭循環起漲時的10倍本益比，目標價居然下看350元，出現3字頭價位。

萬寶投顧蔡明彰強調，外資報告目標價有時像菜市場隨便喊，當時上看台積電目標價800元比比皆是，還有人喊到1,000元，投資人不必隨之起舞，但是台積電停掉4台EUV，變相停產不可掉以輕心，畢竟每台EUV耗資1億美元，這麼昂貴的設備，不運作必然是先進製程訂單減少。

目前7奈米及5奈米佔台積電獲利比重52％，明年3奈米量產，拉升先進製程的佔比達60％，市場認為晶圓代工砍單只是成熟製程，衝擊力積電(6770-TW)、世界(5347-TW)、聯電，如果先進製程也減產，台積電就難以獨善其身。

消息傳出，週三台積電重挫3％，收472.5元，留下486.5元～478元的跳空缺口。依照台積電股性不會無緣無故留下缺口，必然有重大事件，而出現向下缺口，通常股價後面有更低點，到底4台EUV停產是什麼原因，是既定安排的EUV升級，要暫時停產，或是客戶先進製程砍單，還是兩種原因都有。

目前台積電到今年底擁有84台EUV，為全球最多，停產4台的比例僅5％，其實沒想像嚴重，台積電2023年EPS雖然會較今年預估的36元衰退，但未必衰退幅度很大。

以成熟製程為主的力積電，2021年EPS受惠消費電子需求，來到4.92元，今年上半年3.8元，但股價已跌到30元，因為市場擔心下半年獲利急速衰退，明年有可能退回疫情前水準。

該公司2020年EPS僅1.23元，力積電、世界、聯電的第二季EPS都比第一季高，力積電第二季EPS 1.95元，第一季1.85元。

萬寶投顧蔡明彰強調，上半年晶圓代工對客戶報價還很硬，但下半年變成買方市場，客戶砍單又砍價，從第三季力積電股價大跌24％，顯然市場懷疑第三季獲利快速衰退，但第三季財報將在11月中旬公佈，屆時才揭曉答案，從晶圓代工到封測、IC設計、半導體週邊設備、矽晶圓族群，這次都會捲入台積電停產EUV風暴。

11月中旬公告第三季財報之前，謹慎進出，大盤受台積電影響，失守8月低點14,545點，密切注意費城半導體指數是否回測底部，甚至破底。

費半指數不尋常，連跌7日，目前距離底部2,386點，只有7％幅度，若費半破底，以半導體佔台股權重來看，大盤將回測14,000點。

台積電四大客戶砍先進製程訂單，但最大客戶蘋果沒有。馬上發表的iPhone 14新機採用台積電5奈米，明年iPhone 15將採用3奈米，所以iPhone的銷售量成台積電的護身符，iPhone 14全系列三年來首次漲價，平均較iPhone 13漲價15％，在今年通膨排擠智慧手機需求下，果粉是否買單是一大考驗，但蘋果信心滿滿，備貨9,000萬支。

萬寶投顧蔡明彰強調，當市場關注iPhone 14發表，但股市卻提前反映蘋果下個產品發表，首款AR／VR頭盔可能在今年底、明年初發表，有14顆鏡頭，玉晶光(3406-TW)、揚明光(3504-TW)為第一、第二供應商，從8月底以來所有蘋概股漲幅最大就是這兩檔，分別22％及20％。

而最受惠iPhone 14影響的蘋概三王，台積電、大立光(3008-TW)、鴻海(2317-TW)，8月來股價沒漲到。

玉晶光上半年EPS 6.22元，揚明光僅0.62元，玉晶光才是焦點。玉晶光第三季營收在iPhone 14挹注下，估較第二季倍增，與去年同期持平，去年第三季及第四季單季EPS都超過8元，因此iPhone 14若銷售比iPhone 13好，估玉晶光今年EPS 22元，仍較去年20.52元成長。