全台No.1共享快充電動機車駛入暨南大學

【撰文／陳澤樂】

國立暨南國際大學於9月6日結合(4586.TW)能海電能科技公司、綠岩能源公司、路得寶租賃公司等廠商共同舉辦快充式共享電動機車啟用典禮，宣告以環保綠色交通載具，提供給暨南大學師生來往校園及埔里鎮間便捷的交通工具，解決困擾多年行的問題。

暨南大學位居埔里鎮郊，校區距埔里鎮上約10公里15~20分鐘車程。由於公車班次稀少，全校六千多位師生往返校園及市區多仰賴自有交通工具，衍生出買車、停車位、機車失竊等等問題。為解決上述問題，暨南大學校方規劃提供綠色共享運具交通服務，讓師生不需人手一車就能有更自由便利及安全環保的通勤選擇。

暨南大學共享電動機車專案.第一批引進100台由能海電能科技公司(4586.TW)生產的全新EV-50快充式電動機車，該機車採用長利科技公司生產的鋰鐵電池，不燃燒不爆炸安全性高，6-15分鐘就可以充飽電續航50公里。

暨南大學共享電動機車專案的營運由路得寶租賃公司負責，該公司是全台唯一獲得政府綠色環保標章的租賃業者，目前在澎湖、小琉球、綠島、金門及台東都設有門市，經營電動機車及電動汽車的租賃業務，已經服務超過25萬名乘客，廣獲好評。

EV-50快充電動機車，充電6~15分鐘，續航50公里

暨南大學共享電動機車專案採用台灣自行研發車隊管理系統第一品牌弋揚科技公司開發的雲端管理系統，只要下載專用APP完成會員註冊後，透過GPS定位就可免鑰匙租用啟動及歸還機車並完成繳費動作，非常便利。為嘉惠暨大師生，收費方式以不到業界一半的價格，半小時25元計費，如果有協助充電，騎乘時間將延長10分鐘。

暨南大學共享電動機車專案初期營運資金共八百多萬元，全數由長期深耕太陽能及儲能等綠能產業的綠岩能源公司提供。綠岩能源在全球參與許多大型太陽能電廠開發案，在國內也締造超過300MW太陽能案場開發實績，並擁有全台單一最大200MW儲能案場。綠岩能源藉由此次的異業結盟，擴大綠能產業營業範圍，未來也將研擬結合太陽能、儲能、充電、電動載具的營運模式，提供消費者更便捷更環保的使用體驗。

使用暨南大學共享電動機車專案須備有普通輕型駕照，每部機車配置兩頂安全帽並備有可更換的衛生襯墊。除了政府規定的強制險外，也加保了第三責任險、乘客意外險，提升使用者的安全保障。除了在暨大校園設有4組8支充電樁外，目前在埔里鎮上也設有3組6支充電樁供使用者充電，並以學生租屋及消費集中地設有12個還車點。

暨南大學校方表示，希望透過本次共享電動機車專案的執行，學生能減少購置機車，不僅能解決長期以來的停車空間困擾，也有助排碳減量及降低噪音，維護暨南大學清新空氣及校園的優美寧靜氛圍。EV-50電動機車的中低速行駛特性及合理的計費區間，也能確保師生不飆速的行駛安全。

暨南大學共享電動機車專案初期投放100部能海電能公司生產的EV-50快充式電動機車，未來將視實際需求再增加投放數量。本次能海電能、路得寶租賃、綠岩能源與暨大的合作模式，將為企業與學校單位的跨界合作樹立典範，未來快充式共享電動機車將持續駛入各校園，並成為校園與校外生活圈的「通行來電新選擇」!