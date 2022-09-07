連展科技插旗電動車充電站運營
【撰文／陳澤樂】
連展投控(3710)子公司連展科技整合集團資源，以強化電子產業與綠色產業兩大事業營運體系為雙軸策略，9月正式推出Acon-eco充電運營服務，第一個快速充電站即設置在南投縣國三名間交流道旁，提供電動車主方便又快速的充電服務。
連展科技9月1日啟用南投名間明昌快充站，由連展投控集團總經理陳鴻儀、業主加州實業董事長林志濤、立委許淑華、南投縣政府建設局副處長陳錫慶、連展科技總經理柳夜沙、連展車電負責人朱理華、起而行綠能總經理簡金品、微程式資訊總經理吳騰彥共同剪綵啟用明昌快充電站。
連展科技表示，母公司是專業電腦及手機通訊連接器製造領導廠商，為提供顧客完善的整合性解決方案，近年來連展科技也擴展消費者品牌強化客戶服務，全方位擴展產品量能，充電運營服務即是重點服務產品之一。
Acon-eco目標全台佈建200個充電站
看準智能電動車市場是未來所趨，今年9月推出Acon-eco正式插旗充電運營市場，提供個人、企業充電樁安裝及充電服務，以及公共充電站的運營服務，並搭配後台遠端管理系統與雲端支付系統，提供全方位充電運營服務。
Acon-eco快速充電站首站設在南投縣國三名間交流道旁，南投明昌站提供美規 CCS1 與歐規 CCS2 充電接口，適用於各大車廠電動車，提供電動車車主120kW快速充電服務。連展設站以電動車主體驗為考量基礎、透過智慧選點模式進行設站，並陸續向全台建立充電站場，朝向集團目標2年內在全台佈建200座充電站，加足馬力提升充電站覆蓋率，解決車主充電焦慮問題，讓充電服務更加便利。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1506期】
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