蘋果新機發表誰最看好？

【撰文／張文赫】

9/8預定是蘋果新機發表日，即使在全球智慧型手機銷售數字不如預期的情況下，蘋果仍獨排眾議，認為iPhone仍將熱賣，除了大家認為鏡頭將大幅升級外，一直惱人的瀏海預計也將改變，也傳出會有衛星通訊的功能，看來的確有可能是銷售的強心針，那台股那麼多蘋概股到底誰最被低估呢？我認為大家可以在發表會前搶先布局。

華通業績屢創新高

HDI板大廠華通(2313)一直是蘋果的最佳盟友，8月營收突破70億創下歷史新高，預計在蘋果的拉貨下，下半年業績持續看俏，上半年就已經賺了2.79元，過去一直有上四下六的產業特性，這樣一來今年賺六元以上應該不是難事，股價卻是50元不到，實在明顯低估。

何況除了過去大家熟悉的HDI板外，公司也跨入兩個新領域，首先在傳統PCB的部分，也打入了衛星通訊領域，低軌衛星已經佔公司5%以上的比重，而這部分的訂單毛利率更高，也成為公司成長的動能。此外公司過去對軟板的製作，多是軟硬結合板的配合而已，近來在大客戶的支持下，也開始朝純軟板前進，目前也佔公司營收超過一成，而且持續成長中，預計在這個雙成長箭頭的領導下，今年獲利將大幅跳升股價仍十分低估。

鴻海集團蘋概股本益比低

而每次蘋果出新機，大家最關注的就是鴻海集團，集團內的軟板廠臻鼎-KY(4958)8月營收果然不負眾望，以165.39億創下歷年來同期最高，而公司也在今年切入ABF載板的製造，成為成長的新動能，也贏得法人的青睞，之前已經上漲過一波。

所以比較起來集團內的GIS-KY(6546)股價就更顯得低估了，上半年就賺了3.59元，而我們都知道蘋概股向來有上四下六的產業特性，所以今年外資不管是大和或是野村都估計仍有一個股本以上的實力，目前本益比還不到8倍，而公司的淨值更高達93.85元，可說是本益比與股價淨值比均低，可算是進可攻退可守的標的。

集團內的鴻準(2354)，近來雖然因為金屬機殼業績衰退獲利不如過往，但持有台康生技2.75萬張，成本僅有91.5元，近來台康生技大漲，潛在獲利不小，股價也遠低於淨值70.95，也有題材面的機會。