節後上漲機率高 九月潛力股先佈局

【撰文／陳子榕】

台股週二(9/6)收14,677點，上漲16點，成交量1821億。中秋節前消化節前賣壓，預估秋節過後，可望有向上變盤行情。過去20年歷史統計資料顯示，中秋節前五日指數呈小幅拉回，中秋節過後五日，上漲的機率高達八成，十日後上漲機率高達六成，所以操作上，秋節前逢低布局好股，節後準備迎接上漲行情。

近期台股量縮，不過在七、八月除權息的旺季之後，股息於九月陸續入袋，根據統計9月份將有二千億股息入袋，現金股利超過50億的上市櫃公司，列表如下：

(一)金融股：兆豐金(2886)、合庫金(5880)、華南金(2880)、永豐金(2890)、台新金(2887)、彰銀(2801)，配發總金額約640億元

(二)傳產股：統一(1216)、統一超(2912)，配發總金額約247億元

(三)電子股：微星(2377)、可成(2474)、力成(6239)，配發總金額約213億元。

九月股息入市台股，可望補量上攻，終於見到上千億活水，有助台股上萬六。

可望受惠的族群：

(一)元宇宙相關股：揚明光(3504)、先進光(3362)、大立光(3008)、采鈺(6789)、精材(3374)、威盛(2388)、位速(3508)、宏達電(2498)、建達(6118)等等

(二)低軌道衛星：華通(2313)、燿華(2367)、昇達科(3491)、台揚(2314)、建漢(3062)等等

(三)第三代半導體：環球晶(6488)、中美晶(5483)、漢磊(3707)、合晶(6182)、嘉晶(3016)、穩懋(3105)等等都可多注意

美國因通貨膨脹，快速調升利率，且預期九月份會再調升2碼或3碼，加上美元指數不斷飆升，讓外資今年大幅賣超台股已達1兆元，九月份與其等待外資回頭，還不如指望內資抬頭來的實際。