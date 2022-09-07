進入秋冬醫藥旺季 生技洗盤後再攻一波？

【撰文／王榮旭】

國際指數多日下跌拉回，中小股也撐不住，在中秋連假前賣壓湧現，大盤中線趨勢依舊偏空，美元強台幣貶，國安基金雖喊護盤，但外資持續賣超，導致大盤上漲效果有限，內資趁國安護盤點火中小股，能撈多少算多少，消費電子短線雜音多，內資點火重心聚焦在避險族群。櫃買指數收復半年線相對強，觀察這波並非中小電子強，而是生技大漲，年底選舉在即，生技是政策重點扶植產業，生技股具題材優勢，且股本小、籌碼集中、股性活，台股2000億低量成為常態下，不需太多資金就能把生技這把火點燃，中秋前生技充其量漲多拉回，股王藥華藥(6446)仍守在月線線附近，遠比大盤破所均線要強勢很多，為生技中秋過後埋下反攻火種，藥華藥股價維持近600元高檔也讓生技比價空間拉高，CDMO概念股有政策支持及實質業績業績貢獻，未來走勢仍值得追蹤。

CDMO具業績保護，明年擴產效益浮現

台康生技(6589) CDMO營收已連兩年突破10億元，去年更引進鴻海集團資金50億，資金進駐後台康便積極擴產，明年Q1動物細胞產能自原有9500升擴充到2.55萬升，除了CDMO帶來營收外，乳癌生物相似藥最快在今年底即可取得上市銷售藥證資格，投信8月大買2114張，9月持續買超，在生物相似藥及CDMO雙引擎下，持續看好。另一檔低價CDMO股，永昕自出售生物相似藥產品LusiNEX後，全力轉型為CDMO廠，目前主力客戶為日本，7/27更獲既有客戶日本藥廠JCR以13.65億參與私募，永昕自轉型後，營收連2年快速成長，目前一廠已近滿載，二廠今年上半年完工，主要負責哺乳動物細胞產線，目前產量6000L，預計到2025年可達1.2萬L，目前已有客戶包下部分產線，三廠也在籌備中，晟德與JCR雙強聯手，未來訂單成長無虞。

安成藥9月併入保瑞，全年營收有望在創高

CDMO龍頭保瑞(6472)同樣從藥廠轉代工，有別於同業自行擴廠，反而透過不斷併購壯大規模，擁有完整產品開發與製程研發技術，由委託開發一路至委託量產，提供一條龍服務，2020年全年營收17.9億，2021年營收三級跳，全年營收達48.9億，今年前7月合併營收29億，今年5月入主伊甸生醫竹北廠，7月已正式啟用，6月以60億併購安成藥，業績自9月起併入保瑞，安成藥今年Q1營收已突破20億，相比保瑞今年Q1營收11.1億多近一倍，在既有業務成長，以及併購效益浮現，保瑞全年業績有望在創新高，今年EPS估16元，明年獲利挑戰兩個股本，8月寫下天價357.5元後拉回，偏多操作。