8月營收亮眼汽零股：智伸科

【撰文／黃清照】

台股持續緩跌，個股族群轉往跌深IC設計、生技小股，結果本周開始OTC大幅下殺，9/6正式跌破月線，出現部分獲利了結行情，因此雖然大盤沒跌多少，但投資人荷包卻大幅縮水。我強調在空頭走勢中，跌深反彈也要買好股，若要買投機性質高的，像元宇宙、新藥等沒獲利的公司，也要見好就收，但我仍看好下半年網通、汽車零組件等題材股，而在這波下殺中，股價拉回幅度也較有支撐，本期推薦8月營收獲利創同期新高的智伸科(4551)。

汽零股上半年優預期 下半年進入旺季

智伸科為精密金屬零件加工製造廠商，業務包含汽車、醫療、雲端硬碟、半導體、消費性電子產品精密金屬零件的生產。目前營收占比為汽車佔48%、電子16%、醫療11%、運動20%、其他5%。智伸科工廠位於桃園楊梅(營收占比42%)、廣東東莞(20%)、浙江嘉善(35%)及浙江嘉興(3%)。公司主要產品包含引擎節能系統(GDI/汽油高壓泵浦)、變速箱系統DCT、汽車剎車安全系統(ABS/ESC)等精密零件，上半年受到上海封城，使BorgWarner等客戶拉貨動能下降，汽車事業營收年減16%，營收占比從2021年59%下降至48%。但受惠中國政府自5月開始陸續推出減徵乘用車購置稅、購車補貼等振興汽車政策，中國6、7月汽車銷量皆年增超過20%，公司看好下半年將重拾動能。

儘管如此智伸科Q2 EPS仍繳出單季3.11元的亮眼成績單，創下單季獲利新高，獲利優於預期，累積上半年EPS 5.93元，也創同期新高。至於醫療事業部分，在第二季成長幅度較大，智伸科主要產品為外科手術及骨科相關之醫療零件，在因疫情造成的排擠效益減緩下，2022上半年營收年增77%，今年成長主要以Medtronic的新專案為主，預估今年醫療事業將成長60%以上。根據國外研究機構Expert Market Research的報告指出，全球外科手術縫合器市場規模在2021年約為48億美元，預計從2022年起將以年複合成長率8.17％的速度成長至2027年、達78億美元。在醫療部分，智伸科明年仍有50%以上的年增率，主要因為今年已陸續完成新客戶認證，明年下半年開始量產。

智伸科8月營收創同期新高

智伸科日前公布8月營收8.5億元，受惠汽車、醫療事業出貨暢旺，加上汽車事業的營收穩健貢獻，月增6.56％，年增19.07％。對於下半年的展望，Q4即將進入汽車傳統旺季，加上各國政府祭出多項新車振興政策以及新能源車購車補助等，品牌車廠同步也加大促銷力度，在刺激消費者購車意願提升下，品牌車廠將有望迎來一波新車銷售潮，有機會帶動主要客戶的拉貨力道轉強，挹注汽車事業部營運表現，另外，醫療業務也在產業的成長趨勢帶動下，出貨保持暢旺，有望齊步創造下半年整體營運回升。