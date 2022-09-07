政策包粽股：航太+國防

【撰文／賴建承】

全球邊境陸續開放，不僅歐美早已先開放，日本9/7日起，每日入境人數上限從2萬提高至5萬人，韓國自9/3日起，所有入境旅客皆不須提交入境前採檢陰性證明，改為入境後一天內再接受PCR檢查，8月起暫時開放台灣、日本及澳門旅客免簽入境將延長至10月底。台灣也跟進國際趨勢，9/12恢復美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、歐洲及邦交國，國民入境免簽證待遇，相關邊境防疫及入境檢疫措施仍維持，入境人數總量上限維持每週5萬，入境後須接受唾液篩檢PCR、入境檢疫維持3+4天。

經歷2年疫情的黑暗潮，航太業終於迎來復甦，全球二大飛機製造商波音和空巴對未來20年全球航空業發展預測，新機需求量分別為43610架、39020架，即未來20年整體航空產業仍呈現穩定成長的態勢，尤其波音預期，未來20年亞太地區的新機需求量逾43%，而中國大陸3大航空公司也大買空中巴士買292架客機，總價372.57億美元，都說明了航太業迎接春燕，趨勢轉折向上，而疫情已使產業供應鏈重新洗牌，台廠具備強大的韌性、競爭力存活下，迎來2~3年的高成長期。

民機+國防 漢翔是最純的航太股

漢翔(2634)是最純的航太股，超過9成營收來自航太，先前受到全球疫情籠罩、邊境封鎖，航太需求銳減，導致部分航太廠退出市場，造成全球航太供應鏈重整，拿下不少新零組件訂單，專案開發陸續於去年完成，民航機客戶也在積極調升產能，前7月營收158.68億、年增25%，Q2 EPS 0.63元，優於市場預期。

展望後市，國際兩大民航機空巴、波音均在積極拉升單走道飛機產能，空巴將單走道系列飛機從目前月產能約30架將拉高至33架，明年還有再逐步拉高至41架的規劃，波音目前737 MAX月產能則在31架，未來也將持續擴產，受惠民航機產能增加，漢翔為Tier 2供應鏈，獲客戶肯定，案開發陸續於去年完成，成為今年業績新動能。

而在軍用業務上，漢翔現階段手上同時執行兩項軍方專案，F-16性能提升專案鳳展計畫總量為141架，至去年11月已完成64架，目前漢翔仍評估在2023年前完成，顯示今、明年應仍須維持月交付3架左右規模，而高教機今年預計將交付8架，規模較去年2架增加，將挹注漢翔軍用業務成長。此外，明年度國防預算大幅增加為4151億元，其中軍事投資增加125億，比去年多13.9%，漢翔也受惠。

儘管全球經濟因通膨而陷入衰退疑慮，但漢翔受惠於疫情後的全球商用機交機潮及國機國造的軍機潮，不受外在全球總體經濟的影響，營運將處在長期上升階段，今、明兩年營運逐年成長。股價量縮整理，隨時將帶量突破月線走強。

半導體設備、航太零件加工廠晟田(4541)上半年航太佔營收比重44%、半導體佔43%、其它精密零組件12%；就年增率來看，航太成長26.4%、半導體成長45.4%、其它則成長21.3%。晟田預期全年航太佔比將來到47%、半導體43%、其它精密零組件10%，以此來看，下半年航太成長將較為強勁，晟田目前航太訂單已看到明年Q2。整體航太產業的景氣正在快速復甦，近期新台幣貶值也有利毛利率表現，晟田今年獲利有望回升至2019年以來高點，股價創下波段新高。

全訊大吃國防訂單

砷化鎵暨功率放大器廠全訊(5222)的訂單接來自政府國防部，主要客戶為中科院，負責供應雄三、天弓等飛彈內的雷達模組，為國內最純軍工概念股。在政府大力推動「國防自主」政策下，公司近幾年整體營運規模明顯提升，過去3年政府標案相關的國防產品出貨量均維持在2成以上的年增率，由於國防標案規格嚴謹，需要3~5年分階段交貨及認列營收，目前國防相關訂單能見度已達2024年。此外，因應國際情勢動盪，近期政府積極提升整體國防安全，提前編列5年2400億的國防特別預算，全訊可望再取得多項軍工航太相關產品訂單，持續推升公司整體營運成長。

全訊自主研發的國防等級功率放大器產品技術，拓展5G高速傳輸商用領域市場，研發並生產5G毫米波(mmWave)功率放大器，進軍5G通訊小型基地台市場，目前已開始對國內廠商進行送樣測試，並積極拓展海外市場，擴大公司產品布局、客戶族群及應用市場。8月營收9463萬元，月增41%、年增80%，成長主因來自受惠國防相關產品出貨量持續提升，隨著下半年國防標案進入出貨旺季，公司整體營運可望逐步增溫，對後市展望持樂觀態度，而明年國防預算比去年多13.9%，全訊也受惠，股價完成底部，投信買超。

無人機為未來國防重點

近期台灣一直受到中國無人機的干擾，此次國防編列預算中，特別提到「不對稱作戰」，自今年2月，烏克蘭抵禦軍事強國俄羅斯入侵至今的表現，讓「不對稱作戰」成為全球防衛界，包括台灣審視自身防衛政策中的新重點，其中，表現突出的「無人機」是其中亮點，2022年至2026年共編列43億5144萬元預算，建置「遙控無人機防禦系統」，將部署外離島、高山站台、飛彈陣地等重要機敏營區，提升防衛作戰能力。

台灣已在嘉義縣設立「無人機AI創新應用研發中心」，今年8月正式掛牌，蔡總統以烏克蘭戰役為例子，無人機已經成為未來軍事武器上的新核心之一，加速達成軍民兩用科技發展目標。

台灣主攻無人機的公司不多，雷虎科技(8033)為其一，俄烏戰爭後無人機的應用價值顯現，雷虎已結合國內相關軍用設備廠商技術，開始進行軍工級無人機開發，宣示正逐漸從遙控模型轉向軍工產業發展，已開始開發command tower 結合無人直升機進行群飛作戰及防衞，並研發軍民通用大型直升機，可搭載相位陣列雷達(AESA)進行遠程軍事搜索任務，以及可結合低軌衛星通訊設備的軍工級無人機。此外，空中基地台無人直升機去年開花結果，取得NCC和中華電信5000萬元訂單，T-200直升機採用台灣希望創新群飛系統，搭載無人機專用中繼設備，飛行時間可達50分鐘，利用群飛技術在低空環境，打造由空中覆蓋的通訊網路，將通訊連續延伸，並且持續開發新無人機和潛艇ROV產品。股價維持盤整，若盤勢有漲到軍工概念題材時，可以留意。