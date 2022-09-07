中秋節後向上變盤 這些股有超額利潤

【撰文/陳子榕】

台股週二(9/6)收14,677點，上漲16點，成交量1821億。中秋節前消化節前賣壓，預估秋節過後，可望有向上變盤行情。過去20年歷史統計資料顯示，中秋節前五日指數呈小幅拉回，中秋節過後五日，上漲的機率高達八成，十日後上漲機率高達六成，所以操作上，秋節前逢低布局好股，節後準備迎接上漲行情。

萬寶投顧陳子榕表示，近期台股量縮，不過在七、八月除權息的旺季之後，股息於九月陸續入袋，根據統計9月份將有二千億股息入袋，現金股利超過50億的上市櫃公司，列表如下：

(一)金融股：兆豐金(2886-TW)、合庫金(5880-TW)、華南金(2880-TW)、永豐金(2890-TW)、台新金(2887-TW)、彰銀(2801-TW)，配發總金額約640億元

(二)傳產股：統一(1216-TW)、統一超(2912-TW) ，配發總金額約247億元

(三)電子股：微星(2377-TW)、可成(2474-TW)、力成(6239-TW) ，配發總金額約213億元。九月股息入市台股，可望補量上攻，終於見到上千億活水，有助台股上萬六。

可望受惠的族群:

(一)元宇宙相關股:揚明光(3504-TW) 、 先進光(3362-TW)、 大立光(3008-TW)、 采鈺(6789-TW) 、 精材(3374-TW) 、威盛(2388-TW) 、 位速(3508-TW) 、宏達電(2498-TW)、 建達(6118-TW)等等。

(二)低軌道衛星: 華通(2313-TW)、 燿華(2367-TW) 、昇達科(3491-TW) 、台揚(2314-TW)、 建漢(3062-TW)等等。

(三)第三代半導體: 環球晶(6488-TW) 、 中美晶(5483-TW)、 漢磊(3707-TW) 、合晶(6182-TW) 、嘉晶(3016-TW) 、 穩懋(3105-TW)等等都可多注意。

萬寶投顧陳子榕指出，美國因通貨膨脹，快速調升利率，且預期九月份會再調升2碼或3碼，加上美元指數不斷飆升，讓外資今年大幅賣超台股已達1兆元，九月份與其等待外資回頭，還不如指望內資抬頭來的實際。

九月份的內資資金相當充沛，一、2000億股息。二、今年投信累積買超台股已達2000億元，平均單月加碼金額約250億元。三、國安基金5000億元，勝率高，台股底部逐漸墊高。綜合以上，九月份資金活水約有7250億元。九月如何選股?

萬寶投顧陳子榕自五月份開始，在文章中便不斷的告訴大家，今年操作難度提高，想要賺錢要買下列這三種股票：一、跌深反彈股，可從電子股中尋寶。二、未來趨勢股，推薦元宇宙概念股與低軌衛星概念股。三、特殊題材股。對於跌深反彈股和未來趨勢股有興趣的投資人，可搜尋陳子榕相關的文章。除了上述的股票之外，陳子榕更細心挑選值得投資人注意的三檔股票：

威盛(2388-TW)，威盛7月合併營收為5.86億元，累計前七月合併營收達50.82億元，創14年以來同期新高，相較2021年同期成長32.6％。威盛目前仍在衝刺人工智慧（AI）、物聯網等市場，並獲得日本、美國及台灣等客戶導入，後續業績有望穩健攀升；券資比四成以上，具籌碼優勢。

創意(3443-TW)，IC設計服務廠創意持續拿下人工智慧（AI）、5G及高效運算（HPC）等委託設計（NRE）訂單，並將採用5奈米、7奈米製程。預期，創意今年業績將有機會挑戰賺進兩個股本，明年在客戶轉量產推動下，業績將續創新高表現。

健策(3653-TW)，健策受惠四大主力產品需求強勁，包括均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM、導線架，上半年稅後淨利11.14億元，年增134％；不過通膨升息衝擊終端消費市場，PC及車用LED市況不佳，客戶端進行庫存調整，影響有限；健策累計前7月合併營收為62.82億元，年增30.71%； 股價拉回季線具支撐。

萬寶投顧陳子榕指出，現階段操作以選股為重， 陳子榕認為是元宇宙相關個股短線較有價差。陳子榕提到近期推薦的揚明光(3504-TW)漲幅高達 40%；采鈺(6789-TW)大漲20%，此外，華通(2313-TW)也揚升15%；燿華(2367-TW)短線12%；晶心科(6533-TW)股價大漲23%；之前陳子榕跟大家推薦的「滿漢大餐飆飆股」:智原(3035-TW)，這一波大漲30%；以及之前所推的 「天選之股」-先進光(3362-TW)漲停並創高，大家滿滿收穫。