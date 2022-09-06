蔡明彰觀點：網通股的春天來了 二大標準選出黑馬

【撰文/蔡明彰】

萬寶投顧蔡明彰強調，美股有9月魔咒，在過去10年，那斯達克指數在9月平均跌幅0.6％，是全年唯一下跌的月份，基金經理人在年底前就提前拋售虧損的部位，有些基金在9～10月就開始調整投資組合，9月之後美股將強勁反彈。

從歷史軌跡來看，第四季的表現往往十分強勁，金融海嘯以來，當年台股熊市下跌超過10％，不曾月線連三紅。2011全年下跌21.17％，曾在3～4月上漲4.78％，但第三個月的5月下跌0.2％。2015全年下跌10.41％，曾在9～10月上漲4.7％，但第三個月11月下跌2.7％。今年迄今下跌19％，7～8月連兩個月上漲1.82％，若依據歷史經驗法則，9月收紅的機率不大。

今年中秋在9月，台股中秋變盤預期心理濃厚，大盤近期失守反彈1,500點回檔1/2的14,700點支撐，中秋假期前還有低點，回測前低14,545點。然而，危機就是轉機，再次強調當前台股已進入熊市下半場，重點不是殺估值的修正空間，而是庫存調整的時間延長，一旦台股殺過頭就會帶來下一波的反彈。

剛公佈的美國8月非農就業報告或許是長期的分水嶺，新增31.5萬人，明顯低於7月的52.8萬人，失業率由3.5％上升至3.7％，在疫情剛爆發的2020年3月，失業率4.4％，如今聯準會大幅升息後，連三個月失業率上升，就業成新焦點。

若9月13日發佈的CPI持續舒緩，9月21日即使升息三碼也將是最後一次大幅升息，但失業率回到疫情的4％，聯準會可望在今年底或明年第一季停止升息。

美國11月8日期中選舉前，美股仍有低點，悲觀者認為或再跌10％，使得危險的9月測試6月的底部，9月起縮表金額由6～8月的每月475億美元，增加一倍到950億美元，資金面也對美股不利。

萬寶投顧蔡明彰強調，上帝關了一扇門，必定會再為你打開另一扇窗。晶圓代工成熟製程價格鬆動已不是新鮮事，近期報價已下跌二成，但中秋前失望賣壓湧現，力積電(6770-TW)率先破底。力積電三大應用產品的驅動IC、CMOS影像感測元件、利基型DRAM市況相當疲弱，該公司第二季法說的看法，在國內四大晶圓代工最保守。

成熟製程報價大跌是客戶IC設計業者大砍價，與力積電關係密切的利基型DRAM晶豪科(3006-TW)、電源管理IC的力智(6719-TW)同時也破底。另外，祥碩(5269-TW)、譜瑞-KY(4966-TW)、矽力*-KY(6415-TW)、義隆(2458-TW)、盛群(6202-TW)、晶焱(6411-TW)等也破底。

從股價破底研判市場已對供過於求的IC設計及晶圓代工成熟製程失去持股信心，恐怕在10月中旬發佈第三季財報前，股價還會再跌。

力積電6月開放信用交易，當時股價5字頭，目前融資餘額2.7萬張，股價卻下探30元，顯然融資都賠錢。

但先進製程市場為主的台積電(2330-TW)7奈米及5奈米佔營收逾5成，目前尚未傳出先進製程客戶砍價，近來兩大客戶輝達、超微高階AI晶片禁止輸往大陸，有一年緩衝期，即使緩衝期到了，輝達、超微每月在台積電投片5,000片，每片報價1.7萬美元，合計營收25億元，以目前台積電平均每月營收1,700億元以上，佔比僅1.5％。

再觀察重災區的IC設計聯發科(2454-TW)、瑞昱(2379-TW)相對抗跌。聯發科今年知道手機晶片生意不好做，全力投入網通領域，研發衛星手機晶片及發表5G平台，用於FWA(固定無線存取網路)。瑞昱與其他IC設計最大不同，專注網路相關晶片，為全球最大超高速以太網路出貨量最大廠商，上半年EPS 19.27元，較去年同期14.41元，成長34％，今年估35元，也較去年30元，成長17％，目前價位的本益比低於10倍。

萬寶投顧蔡明彰強調，從台積電、聯發科、瑞昱三大重量級半導體走勢來看，整體半導體的選股方向正在改變，晶圓代工從過去兩年的成熟製程轉向先進製程，IC設計由消費電子晶片轉向網通晶片，因為過去兩年全球居家上班，消費電子的驅動IC、電源管理IC MCU供不應求，排擠網通及汽車晶片，現在晶圓代工成熟製程轉為買方市場。

網通晶片不僅容易取得，同時也跌價，使得網通股的春天來臨，10月中旬發佈的第三季財報將優於預期。本週華為Mate 50及蘋果iPhone 14二支新機發表，可能有衛星通訊功能，但台灣發展低軌衛星目前只是起步，相關概念股題材大於實質，但過往不論電信商或有線電視，今年全球都加強佈局，迎接解封商機。相關網通股取得晶片的成本減輕，但下游應用擴大，獲利及毛利率看好。

拜登總統將在9月9日參加英特爾俄亥俄州新晶圓廠動工，同時發表有關晶片補助法案及基礎建設法案的重要談話。美國將斥資650億美元建設寬頻網路，這塊大餅台廠吃得到，比低軌衛星的實際商機更大。

萬寶投顧蔡明彰強調，選擇網通股有二大標準。第一，北美市場營收佔比較大，同樣光通訊的波若威(3163-TW)來自北美營收佔比50％，比著重中國大陸市場的華星光(4979-TW)較好。其次，去年EPS及股價都表現不好，是受網通晶片遭排擠。

友訊(2332-TW)、統新(6426-TW)、眾達-KY(4977-TW)、波若威、智邦(2345-TW)、瑞祺電通(6416-TW)、宇智(6470-TW)、仲琦(2419-TW)、啟碁(6285-TW)、中磊(5388-TW)、神準(3558-TW)等，這些網通股去年股價負報酬，遠遠不及大盤的23％漲幅，但今年來大多數轉為正報酬，顯示風水輪流轉。