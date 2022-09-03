光學族群／威盛集團 搭元宇宙題材創高 還能買嗎？

【撰文/陳子榕】

台股周五(9/2)收14,673 點，下跌128 點，成交量2,311億。本周周線收黑605點，本周因受到美國禁止輝達、 超微的AI高階晶片銷往大陸，利空衝擊台灣半導體族群，台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)、聯發科(2454-TW)、鴻海(2317-TW)、和碩(4938-TW)連續兩天回檔修正，拖累大盤回軟。不過之前，陳子榕已經預告，大盤第二隻腳可望落在14,545點，所以越接近此點，越是好買點，不妨分批來承接具產業趨勢的好股票。

萬寶投顧陳子榕表示，現今全球科技大廠，莫不搶進元宇宙領域，期待未來AR成長能超越手機成長；亦期待VR成長能超越PC成長，在手機與PC成長趨緩之下，各大科技大廠蘋果、Meta 、亞馬遜、微軟、騰訊..等均切入元宇宙領域；其商機有多大 ? 根據TrendForce數據顯示，2021年全球虛擬實境（VR）應用內容市場規模達21.6億美元，但預計到2025將達83.1億美元，年複合成長率為40％，應用範圍主要包含社群廣告、線上娛樂、AR/VR穿戴裝置、遊戲軟體、廣告及服務等。

元宇宙將吸引更多品牌商跨入虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）市場，帶動全球VR及AR裝置出貨量高度成長，2022年可望達1,202萬台規模，年增26.4%，正些商機剛剛才萌芽中而已，大家應把握正在起飛的產業，低檔切入才能與之一起大成長。

萬寶投顧陳子榕指出，元宇宙商機可分為硬體和軟體兩部分:

台系廠商優勢在於硬體製造，可望大啖元宇宙商機:

硬體為AR/VR穿戴裝置，蘋果預期明年推出AR/VR穿戴裝置，為目前競爭激烈的裝置市場投下一顆震撼彈，本周光學鏡頭族群漲勢犀利，揚明光(3504-TW)和先進光(3362-TW)昨逆勢大漲強拉至漲停板且創波段新高，今創高拉回，在具有籌碼優勢之下，後市仍相當看好；除了光學鏡頭之外，威盛集團展現強烈企圖心，全力衝刺元宇宙商機，威盛（2388-TW）、位速（3508-TW）、建達(6118-TW)，宏達電(2498-TW)，具籌碼優勢之下，股價可望呈階梯式上漲。

此外，元宇宙供應鏈還包括IC設計、LED、PMOLED，驊訊(6237-TW)、立碁(8111-TW)，智晶(5245-TW)、亞信(3169-TW)、鼎元(2426-TW)、惠特(6706-TW)、AR眼鏡大廠佐臻(4980-TW)、光學鍍膜廠澤米(6742-TW)和Pancake鏡頭主要供應商玉晶光(3406-TW)等，各大廠紛紛搶進虛實合一商機，股價亦相當值得期待。

今年下半年除了元宇宙商機之外，陳子榕認為低軌衛星，也是值得留意的一個族群。其中相關低軌衛星股，仍在初級萌芽階段，昇達科(3491-TW)、台揚(2314-TW)、建漢(3062-TW)、華通(2313-TW) 、燿華(2367-TW)等仍值得留意。

萬寶投顧陳子榕強調，台股利用利空打出第二隻腳，但因有國安基金護盤，低檔有限；下周雙底成形後，台股可望重返季線。大家不妨在好股拉回時，趁機大撿便宜貨，陳子榕更細心挑選值得投資人注意的三檔股票：

威盛(2388-TW)，威盛7月合併營收為5.86億元，累計前七月合併營收達50.82億元，創14年以來同期新高，相較2021年同期成長32.6％。威盛目前仍在衝刺人工智慧（AI）、物聯網等市場，並獲得日本、美國及台灣等客戶導入，後續業績有望穩健攀升；券資比四成以上，具籌碼優勢。

建達(6118-TW)，元宇宙題材發酵，因蘋果很可能在2023年推出首款AR/VR頭戴式裝置，搭上元宇宙題材，建達7月營收年增23%，累計上半年EPS達0.23元，成長幅度大。

位速(3508-TW)，主要從事為手持產品及衛星導航機之品牌商或ODM公司提供特殊鍍膜表面處理服務。近期受惠於宏達電6月底推出首款元宇宙手機HTC Desire22 pro，噱頭十足，除了在台灣上市外，也在歐洲、日本同步亮相；轉機性強；券資比六成以上，具籌碼優勢。

萬寶投顧陳子榕指出，現階段操作以選股為重， 陳子榕認為是元宇宙相關個股短線較有價差。陳子榕提到近期推薦的揚明光(3504-TW)漲幅高達 40%；采鈺(6789-TW)大漲20%，此外，華通(2313-TW)也揚升15%；燿華(2367-TW)短線12%；晶心科(6533-TW)股價大漲23%；之前陳子榕跟大家推薦的「滿漢大餐飆飆股」:智原(3035-TW)，這一波大漲30%:以及之前所推的 「天選之股」-先進光(3362-TW)今漲停並創高，大家滿滿收穫。