不受美限制晶片銷陸 低軌衛星建漢 台揚正在起飛

【撰文/陳子榕】

台股周四(9/1)收14,801點，下跌293點，成交量2,305億。因美限制AI晶片銷往中國，CPU業者恐受波及，後續的半導體供應鏈將遇逆風，估矽智財、 ABF載板、 網通交換器、 封測等可能受衝擊，以台積電(2330-TW)為首的相關個股受打壓，短線先停看聽，例如:ABF載板三雄:欣興(3037-TW)、 景碩(3189-TW)、 南電(8046-TW)今股價全躺平，轉為弱勢，這些類股處於風暴中心，未轉強之前，不輕易摸底方可持盈保泰!

萬寶投顧陳子榕表示，不受美中貿易升級版的衝擊，主要有二大族群:

一.元宇宙族群: 威盛集團為首，威盛(2388-TW)昨日漲停創高，今日稍作拉回休息，後市仍看好: 王雪紅董座力排眾議為聯想電腦獨董，搶進中國元宇宙市場:位速(3508-TW) 、建達(6118-TW)、 驊訊(6237-TW)成長空間大。光學族群也受惠蘋果於2023年推出ARVR頭盔式裝置，今日整齊劃一上攻，揚明光(3504-TW) 先進光(3362-TW)收漲停創新高；這一波元宇宙相關個股，拉回承接沿路操作可說是順風順水，有低檔布局者，漲幅至今超過五成!

二.低軌道衛星族群: 目前位階仍低，剛剛發酵而已，建議放長線釣大魚

全球的低軌衛星商機到底有多旺? 根據Grand View Research調查顯示，2023年全球衛星產值達3,083億美元，且2029年低軌衛星發射國家佔比「美國」就高達88%。目前全球四大低軌衛星營運商美國佔了兩家，分別是Starlink和Amazon底下的Project Kuiper。數據顯示，明年全球將有1328顆低軌衛星會開始商轉，之後每年布建的商轉數量呈現大幅度增加，相關個股剛剛萌芽!

萬寶投顧陳子榕強調，根據經濟部工業局指出，台廠可切入的商機有先進的通訊射頻與相列陣列天線技術、晶片設計高頻材料、基頻調變、追星控制等系統整合。台灣在資通訊產業具有優勢，衛星終端設備與元件供應，我國已有近40家業者切入SaceX、Oneweb等多家國際衛星大廠與地面元件供應鏈，預期將吸引更多業者投入。

在目前的國際氣氛之下，美國通過晶片法案和烏俄戰爭星鏈一戰成名，相信未來在全球低軌衛星的供應鏈中，台廠將可站得一席之地。相關低軌衛星股，仍在初級萌芽階段，昇達科(3491-TW)、台揚(2314-TW)、建漢(3062-TW)、華通(2313-TW) 、燿華(2367-TW)等仍值得留意。

指數再大幅拉回打第二隻腳，只要不破14,545點，就形成雙底。大盤利空測試，不破前低之下，仍選擇好股拉回來承接: 陳子榕更細心挑選值得投資人注意的三檔股票：

建漢(3062-TW)，建漢 7 月營收 6.06 億元，月減 2.7%、年增 134.6%，前 7 月營收 25.61 億元，年增 13.2%，受惠缺料供應緩解，以及越南廠產能利用率提升，帶動 6、7 月出貨成長。下半年表現可望優於上半年，目標獲利逐步改善，建漢將持續優化營運，逐步擴大營收與事業版圖。

合晶(6182-TW)，近期半導體供應鏈進入庫存調整階段，但矽晶圓市況仍熱絡，合晶8吋產能維持滿載，且由於車用產品比重達四成以上，受到消費性電子市場需求轉差的影響有限，在8吋產能滿載且價格可望持續調漲，加上6吋價格仍在高檔，第3季營收可望持續走揚，下半年營運展望審慎樂觀。

耀登(3138-TW)，射頻暨測試廠耀登科技旗下耀睿科技，聯合中華電信合作建置的全台唯一O-RAN測試設備實驗室，拿到了現今最活躍的5G開放網路國際聯盟（O-RAN Alliance）認可的全球第一家第三方公正實驗室，堪稱台灣之光;下半年的表現可望超越上半年。

萬寶投顧陳子榕指出，現階段操作以選股為重， 陳子榕認為是元宇宙相關個股短線較有價差。陳子榕提到近期推薦的揚明光(3504-TW)漲幅高達 40%；采鈺(6789-TW)大漲20%，此外，華通(2313-TW)也揚升15%；燿華(2367-TW)短線12%；晶心科(6533-TW)股價大漲23%；之前陳子榕跟大家推薦的「滿漢大餐飆飆股」:智原(3035-TW)，這一波大漲30%:以及之前所推的 「天選之股」-先進光(3362-TW)今漲停並創高，大家滿滿收穫。

陳子榕說到加入她的粉絲團好處非常多，除了飆股不漏接外，從週一至週日還有非常棒的資料可以看，現在就立即加入她的粉絲團! 索取「威盛第二」。