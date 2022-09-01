指數大跌反而是淬鍊出好股票的時候

【撰文／張文赫】

雖然在美國聯準會主席持續釋出鷹派言論之下，全球股市都出現比較大的修正，但是指數大跌反而是淬鍊出好股票的時候，9月份指數可能難有表現，但個股仍有上漲空間，尤其是業績撐腰的小型股。

光通訊族群比造網通股

歐美等地5G建設需求陸續開出，加上大型資料中心持續建設，拉動台灣光通訊廠業績走揚，通訊零組件設備廠受惠客戶需求增加出貨同步增加，訂單較疫情期間迎來顯著改善，波若威上半年合併營收來到16.72億元、年增53%，第一季淡季不淡，第二季業績又再成長，單季營收來到9.62億元、季增3成，獲利同步成長，上半年稅後淨利來到1.96億元、EPS 2.61元，營運表現遠較去年回升。

同樣受惠於歐美市場與資料中心業務成長的還有波若威上游零件供應商統新與光聖，統新上半年合併營收來到3.55億元、年增34%，獲利較去年同期大幅回升，EPS來到1.41元；光聖上半年合併營收來到14.77億元、年增約4%，主要係因客戶在6月開始積極拉貨，單月營收來到3.15億元、月增3成、年增近4成，單月EPS約為0.68元，將帶動光聖第二季獲利再向上。

光環第二季營收2.71億元，年減17.8%，毛利率30.8%，季增7.8 百分點、年增 9.23個百分點，本業轉虧為盈，營益率提升至1.64%，稅後淨利1687.1萬元，較前季、去年同期由虧轉盈，每股盈餘0.23元，也一舉扭轉上半年虧損，EPS 0.1元。

晶呈科技創新高

我在上期週刊特別點出的晶呈科技，股價再創歷史新高，晶呈上半年營收年增35.58%，上半年毛利率41.5%，EPS 1.57元，年增55.4%。晶呈第2季特殊氣體出貨鋼瓶從首季5242支(47L鋼瓶當量)提高至5,491支，本季出貨預估可望推升達5,650支～5,850支，樂觀看待出貨可超過預估上緣，毛利率也與第2季相近水準。

至於利用獨特技術開發的晶圓重生事業，持續開發乾式除膜配方，目標年底出貨量可達4萬片，2023年可望加速發酵貢獻，但因屬代工費用，且比傳統再生晶圓貴，會直接反應提升毛利率表現，因此挹注獲利效益會高於營收表現。

至於晶呈另一項產品銅磁晶片及發光元件(CMuLED)，目前CMuLED晶粒及0404 TFE畫素封裝體，已通過可靠性測試；CMuLED 8K 110吋顯示器年底可問世。