外資擬壓低吃貨 迎接慢牛行情

【撰文／陳子榕】

台股於周一(8/29)受美聯準會伸出鷹爪衝擊重挫三百多點後，周二(8/30)止跌回穩，週二台股最終收14,953 點，上漲 27點，成交量1,831億。急跌緩漲，呈現慢牛行情。外資自今年初以來，累計已賣超逾一兆元，但因有國安基金進場護盤，加上投信連續47天買超，土洋對作，台股指數始終在萬五上下震盪。不過根據過去二十年統計資料顯示，在Jackson Hole會後，S&P500指數啟動漲勢至年底，預估這次也不例外，準備迎接這一波再漲千點的慢牛行情。

熱錢快回來了嗎? 此次，外資大幅度賣超台股後，不少投資人期待外資歸隊，是什麼原因導致外資大幅賣超呢? 並非台股基本面不好，而是美國快速的調升利率，且美元指數不斷創下新高，造成台灣和美國之間有利差，資金轉流向美國，台股成交量萎縮至二千億左右，造成台股動能不濟。

雖說如此，預估快速升息的腳步在9月過後有趨緩態勢，外資昨周一(8/29)期貨市場已小幅加碼多單1,651口，累計淨多單8,155口；此外，年初至今，美股已大幅修正過一波，種種利空因素，外資不斷賣超台股，但因國安基金護盤，低檔有支撐。但拉升攻擊力道不足，現在以時間換空間。

筆者認為，等利差調整完畢後，外資必歸隊，我們現在應該搶先在外資之前，先提早逢低卡位好股票，而那些是值得我們留意的股票呢?

在筆者的文章中不斷強調，今年可以買進並且獲利的有三種股票，一、跌深反彈股，就是IC設計；二、未來題材股，就是蘋概股和矽晶圓；三、特殊題材股。

蘋概股如鏡頭：大立光(3008)、玉晶光(3406)；被動元件：國巨(2327)；晶圓代工：台積電(2330)；電源供應：台達電(2308)。組裝有鴻海(2317)、英業達(2356)、廣達(2382)等；測試大廠日月光投控(3711)等多可留意。

IC設計，而近期又以IP族群漲勢最整齊，智原(3035)、創意(3443)、力旺(3529)、世芯-KY(3661)、晶心科(6533)、M31(6643)等。矽晶圓則可留意嘉晶(3016)、台勝科(3532)、漢磊(3707)、合晶(6182)、環球晶(6488)。這些個股上半年基本面逆風，股價已向下調整過，下半年隨庫存消化近尾聲，股價可望回歸基本面軌道，現在股價可能被外資打壓而超跌，但股價終究回歸合理價位，超跌過後必有超額利潤。

除了上述的股票之外，筆者更細心挑選值得投資人注意的二檔股票：

先進光(3362)，受惠於遠距生活啟動，先進光NB鏡頭出貨暢旺，去年9月還一度傳出調漲報價一至二成的消息，在成本得以反映下，先進光的毛利率出現三級跳，繼去年第三季以12.83％觸底後，毛利率分別在去年第四季及今年首季來到15.05％及21.1％，在暌違五季之後，毛利率終於又重新站上了2字頭。

環球晶(6488)，之前將美國晶片法案視為德州新廠投資案的關鍵要素，隨著美國晶片法案通過，環球晶在德州的新廠投資案也定案，預計2022年11月動土。新廠產能預計2025年開出，若達到最高產能每月120萬片，總投資金額將達50億美元。股價站上季線轉中多格局，短線上看541元關卡。