網通、IPC逆勢創高

【撰文／王榮旭】

道瓊指數早在六月先反彈，也先壓回，前期提醒今年來道瓊反彈到年線就拉回，早在8月底FED鮑爾放鷹前，美股就已經見頂先拉回，短短兩周道瓊大跌2000多點，科技股指數最弱，費半指數彈到半年線就無力，短線失守季線，K線型態出現小M頭，台股不管漲跌都落後美股，所以不要因為台股抗跌就掉以輕心，下半年仍應避開消費性電子族群。台股有國安基金進場護盤，加上年底選舉政策極力偏多，短線大盤若很快站回15100收復月季線，台股就不脫區間震盪格局，反之大盤就有回測8月低支撐14500的可能，以14500為守，不論如何台股量縮已成常態，9月選股方向仍鎖定先前看好的三大族群車用、網通及IPC。

正基今年挑戰一個股本，股價低估

網通股王智邦6月營收創歷史新高69.14億，7月營收68.4億歷史次高水準，8月營收有機會再創高，股價一度衝到295元挑戰300元，目前高檔震盪，投信今年大買2.2萬張，外資也同步回補，上半年獲利6.02元，全年獲利估12元，本益比24倍。神準今年前七月自結獲利10.72元，已超車去年全年獲利8.44元，今年全年獲利估15元，換算本益比約15~16倍，今年以來已大漲超過一倍，8/19股價再創新天價254元。網通股去年因晶片及缺料受限，今年狀況好轉後業績立馬三級跳，正基(6546)上半年獲利5.15元，是少數網通族群上半年賺超過半個股本的個股之一，全年獲利預估1個股本，獲利能力僅次於智邦、神準，股價僅百元，本益比14倍最低，法人積極卡位，股價有望挑戰158元再創新高。

IPC股輪番上陣，良性輪漲

振樺電股價創近五年新高來到172.5元，投信今年以來大買6776張，持股比例接近一成，上半年獲利估6.14元，全年獲利估10~12元，本益比14~16倍，上期推介的虹堡短短一周大漲近四成，股價最高衝到86.1元超越廣積，但短線漲多且爆量長黑，股價整理後再攻；廣積上半年獲利3.75元優於虹堡上半年EPS3.24元，虹堡股價追上來後吸引買盤，廣積股價突破2016年高點挑戰80元；飛捷先前創高到99.5元後拉回，上半年獲利4.41元最高，目前在半年線、季線量縮整理，威強電自今年低點42.6元起漲，走勢沿十日線漲相當強勢，今年上半年獲利3.24元，今年全年獲利估7元，本益比不到11倍， 相比振樺電本益比14~16倍，仍有漲幅空間。