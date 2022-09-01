【撰文／黃清照】

道瓊指數自低點反彈到34281，這波反彈屬道瓊走勢最為強勢，短線漲多需技術性整理，加上美國FED鷹派不斷放話，對科技股影響最大，費半與那達領先回測季線，但美股本來就估值高，就算回檔本益比仍是過高，反觀台股具低本益比優勢，此波反彈原本就落後國際股市，接下來加權指數將走自己的路，尤其以OTC走勢最為明顯，此波已領先收復半年線，中小型股熱鬧滾滾，但原先看壞的族群仍須避開，如消費電子、記憶體、面板、部分IC設計，以及傳產鋼鐵、塑化、造紙等，先前看好電動車概念股如貿聯-KY公布上半年財報7.99元優於預期，股價再創新天價345元，此檔長線看好，低檔有佈局的投資朋友務必抱緊，國巨7月營收104.1億表現佳，投信低檔持續吃貨，股價站穩季線後將開啟多頭走勢。

華通進入旺季，股價領先創高

國際利空不斷，這是逢低布局下半年業績股的好機會，蘋果公布上季財報與本季財測皆優於市場預期，原先預測手機銷售可能下滑，反而取得雙位數成長，蘋果此波反彈走勢最強，從原先低點129.04彈到176.15元，漲幅高達36.5%，隨著新品即將發表加上供應鏈舒緩，留意相關供應鏈。

華通(2313)上半年財報2.79元，Q2因上海封城影響導致出貨受限，以及防疫導致營業成本增加，儘管如此，上半年業績仍創歷年同期新高，訂單自七月以來持續增溫，7月營收68.88億創歷史次高，8月營收有機會創歷史新高，今年全年業績挑戰6元，本益比僅8~9倍，除了HDI帶來成長動能外，新增的軟板業務，以及低軌道衛星產品仍持續布局，尤其是衛星板領先同業布局多年，雖然僅佔04公司營收5~6%，但毛利率相對好，股價突破今年3月高點打出6年的堅實底，下半年隨惠州軟板廠、重慶 HDI 廠陸續完工，加上蘋果新機產品備貨，Q3進入傳統旺季，在外資、投信同買下，多頭啟動。