蔡明彰觀點：熊市下半場 高成長解封股最會飆

【撰文/蔡明彰】

萬寶投顧蔡明彰強調，現在台股進入熊市下半場，重點不在空間，預料下跌的幅度有限，7月13,928點就是底部，問題是時間，空頭的整理時間會延長，明年第一季前台股脫離不了熊市。

股市通常領先總體經濟至少一季，因此今年第一季就出現牛市頭部18,619點，股價提前警告，通膨惡化排擠消費，聯準會升息縮表來襲，企業借貸成本上升，但獲利下滑，最終殺估值。

台股熊市上半場最大現象就是殺估值，台積電(2330-TW)從年初最高688元的市值17.76兆元，現在降至13兆元，市值蒸發近5兆元，台積電佔台股總市值3成，當然加權指數在熊市上半場大跌4,691點。

台灣GDP成長率去年6.28％，創2011年以來11年新高，但今年主計總處已下修至3.76％，明年恐怕面臨保3處境。

股市是經濟櫥窗，GDP增長放緩，台股怎麼可能漲，殺估值也反映在高價股。台股最多曾13千金，現在僅剩信驊(5274-TW)、大立光(3008-TW)、旭隼(6409-TW)、力旺(3529-TW)4千金了。

然而聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾年會亮出嚴打通膨，不會過早鬆手緊縮的底牌後，升息力道未必再加重，但升息循環鐵定延長時間。

萬寶投顧蔡明彰強調，換言之，熊市上半場操作方針，要避開殺估值的股票，而下半場轉向估值調升的股票，但由於熊市整理時間延長，整體持股比例仍要嚴格控管。

打蛇要打七寸，這次熊市的元兇，是消費電子庫存調整，因此研判台股熊市整理時間到什麼時候，取決消費電子供應鏈降價潮降到什麼程度，生意會明顯好轉。

從貨櫃運價SCFI連11週下跌，8月傳統旺季卻加大跌幅來看，第四季感恩節、聖誕節的採購旺季，沒戲唱了。

再來看明年1月下旬的春節需求，大陸媒體深入採訪消費電子生產重鎮的珠江三角洲，發現工人每週只要上班3～4天，不再有加班，以時薪計算的工人們普遍收入減少三分之一，工廠生產線也控制下來，比設備運轉但只能接少量訂單划算。

從終端組裝廠到上游零組件材料晶片，消費電子上、中、下游每個環節都產能閒置，唯有倉庫堆積如山的原材料和成品。

大陸媒體舉兩家終端消費電子產品的公司為例，大陸最大品牌手機小米，剛發佈上市來增速最慢的半年報，2022上半年營收年減12.8％，淨利更年減60%，主因智慧手機需求不振，小米上半年努力促銷清庫存，手機業務毛利率由去年同期11.8%降至8.7%，但銷量由去年同期7,760萬支，年減2,470萬支，表示清庫存效果不明顯。

再來，全球最大PC廠聯想今年第二季營收170億美元，與去年同期沒有成長，淨利年增11％，為5億美元，為近兩年增速最小。

萬寶投顧蔡明彰強調，智慧手機、PC是電子產品最重要兩大終端，全球每年出貨量分別13.5億支及3.5億台的規模，但數據不妙，2022上半年全球智慧手機出貨量年減9％，第二季全球PC出貨量也年減15%，為近9年最大跌幅。

手機、PC終端需求低迷，向上擴散到半導體，全球半導體有可能進入10年來最大衰退，半導體供需大逆轉，供過於求，今年來各種晶片普遍跌幅15%～20%，最多更大跌50%～80%，價格跌幅擴大有兩個原因，一是去年漲幅太大的晶片，價格回調。二是客戶消化庫存使訂單量與價格雙雙下跌。

大陸媒體發現有個問題，由於庫存調整時間拉長，客戶普遍存在晶片價格還會再跌的預期心理，使得半導體廠商無論如何再怎麼降價，也都沒有生意。

萬寶投顧蔡明彰強調，結論，這波半導體下行週期至少延續到2023年第二季，也表示消費電子仍要度過一段漫長的調整期，若是如此，深受半導體影響的台股可望領先一季，估計2023年第一季將結束熊市。

週三台股開低走高，站回萬五，多空交戰若近期守住14,700點，本波反彈1,500點，回檔二分之一的位置，多頭沒輸，8月收紅，為連續第二個月上漲。

美國7月職位空缺1,123萬人，遠超過預期的1,037萬人，勞動力依然緊張，使聯準會持續升息，所以美股連續第三天收跌，但對供應鏈的台灣想法不一樣，上千萬美國工作找不到人，薪資會上漲，需求存在，所以台股沒當成利空。

其實，透過非農就業報告、零售銷售可知美國總需求不見得減少很多，而是民眾消費習性改變。消費重心與過去兩年疫情不同，從實體需求轉向服務需求，這種重大改變可以觀察歐美20～40歲年輕人的FB、IG動態，今年歐美陸續解封，這群對消費趨勢最敏感的人大量在FB、IG傳送到處旅遊吃美食及購物的資訊，於是消費電子半導體股票漲不動，回頭大跌，只有短線跌深反彈。

萬寶投顧蔡明彰強調，取而代之解封商機的股票成全球主流，在台股有航空、觀光、IPC、網通、光通訊等五大產業中長線看漲。

這五大解封產業的人氣指標是航空雙雄華航(2610-TW)、長榮航(2618-TW)，華航斥資近1,400億元，購買16架波音787夢幻客機，為後疫情商機佈局，週三攻上季線，若再攻下年線反壓23.4元，研判指揮中心9月底宣佈邊境解封，將成台股9月多頭先鋒。

評價解封商機五大產業倒不是本益比為優先，而是成長性列為首要考量。凡是成長性越強，股價多頭漲幅越大。

以IPC為例，上半年EPS成長率495％的廣積(8050-TW)8月上漲14％，連續三個月上漲累計52％。成長390％的虹堡(5258-TW)，8月上漲16％，連三個月上漲47％。

現在台股餐飲股王，是賣水餃、鍋貼的八方雲集(2753-TW)，八方雲集迎接後疫情時代，已採用POS機點餐，更不用說國外餐飲大量使用POS機來減少接觸感染病毒。

振樺電(8114-TW)上半年EPS成長263％，但近三個月股價只漲30％。另一家POS機大廠飛捷(6206-TW)，上半年EPS成長167％，但近三個月只小漲10％。