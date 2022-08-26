消化庫存已近尾聲 環球晶 中美晶矽晶圓的春天來了？

【撰文/陳子榕】

台股周四(8/25)收15,200點 ，上漲130 點，成交量1,691 億元。台股在投信連44買超之下，指數力守萬五大關；本周上半場指數雖震盪，但下半場護盤力道再發威，台股重回季線，持續走上多方軌道；目前操作仍以選股不選市。

萬寶投顧陳子榕表示，自國安基金進場護盤後，大盤在區間進行震盪，萬五似為國安基金護盤底線。雖然量價時有背離，但人工美的情況下，護盤堅強決心，總是化險為夷。近期諸多利空:如聯準會的強力升息、庫存去化、通膨、俄烏戰爭、經濟衰退疑慮等等，對台股已形成利空鈍化。利空淬煉下，台股可望邁向萬六大關；若九月外資回頭跪求認錯大回補，台股年底有機會上看萬八。

萬五之上，選股是重要的課題。跟著國安基金買進，何時可獲利?而報酬率又是多少?應該是市場投資人共同的疑問。陳子榕整理了近幾次國安基金進場的資料，跟大家分享。其內容如下：

(1).護盤期間：2000/3/16-2000/3/20，投入金額：542億元，一個月後報酬率：11.3%，三個月後報酬率：2.9%；

(2).護盤期間：2011/12/21-2012/4/20，投入金額：429億元，一個月後報酬率：3.8%，三個月後報酬率：15.9%；

(3).護盤期間：2015/8/25-2016/4/12，投入金額：187億元，一個月後報酬率：9%，三個月後報酬率：10.3%；

(4).護盤期間：2020/3/20-2020/10/12，投入金額：7.75億元，一個月後報酬率：20.66%，三個月後報酬率：31.94%。

由以上資料可得知，如果與國安基金同行進行投資，等待時間越久，報酬率越高，除了勝率高之外，報酬率也十分的亮眼，所以陳子榕認為在這個時候進行中長期的布局，未來可望有相當好的報酬率!

內資近期護盤的標的:台積電(2330-TW)、台達電(2308-TW)、 聯發科(2454-TW)、 聯電(2303-TW)、 鴻海(2317)等電子權值股之外，還包含了傳產、金融與中小型股電子股:台泥(1101-TW)、大聯大(3702-TW)、微星(2377-TW)、第一金(2891-TW)、南亞科(2408-TW)、可成(2474-TW)、友達(2409-TW)、智邦(2345-TW)、元太(8069-TW)、南電(8046-TW)等等，不妨多多留意。

萬寶投顧陳子榕指出，萬五以上操作，仍以選股為重， 陳子榕認為是元宇宙相關個股短線較有價差。陳子榕提到近期推薦的揚明光(3504-TW)漲幅高達 40%；采鈺(6789-TW)大漲20%，此外，HDI板的華通(2313-TW)也揚升15%；燿華(2367-TW)短線12%；IC設計股晶心科(6533-TW)推薦後，股價大漲23%；之前陳子榕跟大家推薦的「滿漢大餐飆飆股」:智原(3035-TW)，這一波大漲30%，大家滿滿收穫。

萬寶投顧陳子榕說她所挑的個股，低檔卡位，雖當下未必大漲，但產業選股早晚動；這就是懂得好股票低接的甜美果實。以下股票是陳子榕經過細心挑選，未來具有成長性且值得關注的好股票：

環球晶(6488-TW)，之前將美國晶片法案視為德州新廠投資案的關鍵要素，隨著美國晶片法案通過，環球晶在德州的新廠投資案也定案，預計2022年11月動土。新廠產能預計2025年開出，若達到最高產能每月120萬片，總投資金額將達50億美元。股價站上季線轉中多格局，可望挑戰600元整數關卡。

中美晶(5483-TW)，中美晶第二季毛利率40.8％、營業利益率33.6％，兩者都是歷年佳績，中美晶積極擴充大尺寸電池產線，搶攻高轉換效率模組市場商機，預計最快第四季開始生產；法人連四周買超1.6萬張EPS上看15元，本益比有拉高空間。

合晶(6182-TW)，下半年產能都將持續維持滿載，預估第三季營收可續創單季新高。就LTA部分，公司揭露，有收預付款，目前沒有違約狀況，需求仍在，客戶頂多調整拿貨時間點，整體矽晶圓展望仍健康；股價站上季線後，剛剛拉出第一根紅棒，全年估EPS上看4元，股價上看65元。