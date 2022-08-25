聿新科首創「血壓、血糖、膽固醇」三高機一機多功全面照護 居家守護三高族群

【撰文／陳澤樂】

根據2017-2020年國民營養健康狀態變遷調查結果顯示，三高（高血壓、高血糖、高血脂）盛行率分別為26%、11%及26%，而有代謝症候群者，未來罹患三高機率為一般健康民眾2~6倍，國人10大死因中，有5項疾病與三高相關，尤以高血壓最為嚴重，根據衛福部死因統計，國人因高血壓導致心血管疾病死亡如心臟疾病、腦血管疾病及高血壓性疾病等，分別在十大死因為第 2 位、第 4 位及第 8 位。

1999年創立的聿新生物科技(4161.TW)，致力於保健保養品、生理檢驗設備、測試試紙OEM、ODM設計開發，開發出自有品牌之血糖、尿酸、膽固醇、血紅素等多功能整合儀器，因應三高趨勢與市場所需，進一步開發出結合測量血壓、血糖、膽固醇之多功能整合儀器(簡稱三高機)並符合CE、ISO9001、ISO13485、TFDA等醫材許可，此多合一設計讓代謝症候群族群，免去分開購買個別機器之不便，為一居家與外出攜帶便利之量測儀器。

疫情衝擊，遠距照護、居家檢測成為主流

在高齡化的社會與政府長照2.0的積極政策之下，長期照護、樂齡運動、智慧醫療、遠距照護之議題引起相當大的關注與討論，跨域整合與產業合作已成為關鍵課題，而在疫情衝擊下，多數醫院實施人數管控來降低染疫風險，減少群聚避免防疫漏洞，因此許多人無法前往就醫看診，使遠距照護、居家監測成為必然之趨勢，有鑑於此，聿新生技(4161.TW)日前首度帶著三高機與後端管理平台參與「2022台灣輔具暨長期照護大展」公開亮相，讓三高監測能透過APP傳輸紀錄，後端管理者能即時掌握成員的量測狀況並及時給予健康諮詢與關懷，前端消費者也可捨去紙筆記錄過程，減少數據遺失風險，以使用者為核心，提供個人化的醫療方籤。

台灣即將於2025年邁入超高齡社會，而「台灣輔具暨長期照護大展」整合各領域專家(輔具、設計、長照、護理、遠距醫療、職能治療)來分享並推動長照2.0的新趨勢、推廣衛教保健知識、共享業界資源打造更完善的醫療照護，在本次展覽中除了許多關注自身健康的銀髮族，亦有許多年輕人觀展，根據衛服部統計，現今年輕族群因為外食機率高，多吃重鹹、精緻類澱粉、以及熬夜工作壓力，三高風險的潛在年齡越發年輕，18-39歲有高達36.6萬罹患高血壓，其中僅有13萬人了解自身的高血壓狀況，而有近24萬人不自知，而台灣18歲以上成人有21.63%為高血脂族群，平均每五人之中就有一人的總膽固醇或三酸甘油脂超標，由於這三種疾病初期沒有任何的症狀，對人體並不會有明顯的不適，所以讓人難以察覺，隨著時間推進則對身體產生日積月累的負擔，嚴重可能產生不可逆的併發症，或是最後導致器官衰竭，透過易立測傳輸型血壓血糖膽固醇監測系統，成為控制三高的輔助器材，對於慢性疾病超前預防。