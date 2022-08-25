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戰爭仍在迷霧中：烏克蘭獨立紀念日的俄軍轟炸

北市二殯真愛室亂象頻傳 親友全擠在走廊、告別時還有遺體經過

另類烏俄戰爭受惠股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

雖然烏俄戰爭已經開打半年多了，但是影響還是持續著，俄羅斯宣布北溪天然氣管線將自8月31日起停供三天以做日常維護，德國化工廠巴斯夫（BASF）首當其衝，已宣布將減產氨。

俄羅斯中斷天然氣供應導致歐洲能源危機更加惡化，正引發一場液化天然氣（LNG）油輪爭奪戰。歐洲各國正加緊從美國、卡達等其他國家採購LNG船，由於載運成本上揚，再度刺激天然氣價格飆升。天然氣不只是燃料，對化工業者來說，更是許多石化產品不可或缺的重要原物料，包括許多有機化合物以及肥料等。若是供給出現問題，可能造成全球供應鏈斷鏈，最終導致全球性的糧食危機。此外，天然氣價格不斷上揚，也帶給中下游廠商莫大的成本壓力，屆時，轉嫁成本給終端恐怕是必然的結果。

中石化因自家產線的副產品是硫酸銨（AS），是氮肥的主成分，雖已宣布將優先供應國內市場，但不排除後續將有轉單效應浮現。另外，化肥大廠東鹼，年產硫酸鉀約14萬噸，占整體營收達50~60%；受惠於國際肥料市場熱旺，加上航運事業穩定成長，東鹼今年前7月營收年增率已逾九成。主要產品植物保護劑營收佔比逾六成的興農，去年底、今年初產品成功調價，加上目前歐洲等外銷市場接單狀況仍佳，第3季也不看淡。其他像是台肥、興農、惠光等廠，也可望國際肥料價格上揚而受惠。

晶呈(4768)也是受惠戰爭迫使半導體氣體供應在地化，營收下半年將持續創新高。目前觀察單月獲利可達0.8-1塊，毛利率高達60%（2Q 毛利率45%)成長性高達250%以上 2023年6月C4F6產能將由10噸擴產成100噸，SiF4將由20噸提升至600噸，F2/N2由1.5萬支提升到5.4萬支，產能大幅提升。晶呈流通在外籌碼稀少，公司員工及初始投資人持股約6成以上，今年EPS可達6塊以上，YOY+200%，2023年公司保守估計EPS至少10塊起跳，特氣族群本益比介於20-30倍之間，晶呈連續三年將呈現高速成長，評價有望提升，目標價目前先看200-250元區間。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1504期】

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