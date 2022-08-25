巴菲特大買這一檔 蘋概股噴？

【撰文／陳子榕】

美股四大指數收黑，台股週二(8/23)收15,095點，下跌149點，成交量1,705億；台股繼續土洋對作，外資賣超台股至今累計上兆元，內資扛起台股多方大旗，台股近期由內資所主導；若美股由熊轉牛重回多方軌道，外資可望回心轉意回補台股，目前櫃買市場強於大盤，選股上著重中小型股。

「別人恐懼時我貪婪，別人貪婪時我恐懼」，這一句巴菲特的名言，可望套用在近期的台股。巴菲特一直為奉行簡單主義的人，喜歡一眼就能看穿投資標的的商品，不用太過複雜的分析，這就是巴菲特的投資哲學之一。

既然這樣是什麼樣的原因讓巴菲特轉念大幅投資蘋果?

引述《華爾街日報》記者Tripp Mickle的新書《 After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost its Soul》（喬布斯之後：蘋果如何成為一家市值萬億的公司但失去靈魂）。書中記述，2016年當時96歲高齡的巴郡董事David Gottesman在搭乘的士時，不小心將他的iPhone丟在車後座，David Gottesman向巴菲特副手Ted Weschler稱：「我覺得我失去了一部分靈魂。」

Ted Weschler隨後將這件事分享給巴菲特，巴菲特對此很驚訝，因為自己沒想到自己好友這個年齡還如此迷戀蘋果的產品，並開始研究蘋果這家科技公司。

據報導，巴菲特（Warren Buffett）創辦的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）向美國證券管理委員會（SEC）提交的新報告，詳列其第二季所有的投資；其中波克夏最大的單一投資再購入蘋果近400萬股，目前已增持了8億9480萬股，連巴股神都看好的標的，下半年空間值得期待。

蘋果首批iPhone 14的備貨至少要達到9,000萬台，與去年的iPhone 13相同；蘋果預測今年大約會生產2.2億台手機，數量也與去年差不多；相關蘋概股可望夾著基本面優勢而有所表現， 如鏡頭：大立光（3008）、玉晶光（3406）；被動元件：國巨（2327）；晶圓代工：台積電（2330）；電源供應：台達電（2308）。組裝有鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）等；測試大廠日月光投控（3711）等多可留意。