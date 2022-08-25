限電、政策加持 太陽能熱力四射

【撰文／賴建承】

近年全球受氣候變遷影響之大，各國紛紛響應低碳轉型，2021年COP26更是提出將全球升溫控制在攝氏1.5度以下，而多數國家亦擬定相關淨零排放政策，並承諾2050年將達成目標。此外，今年初又受到地緣政治影響，加速各國對於再生能源的重視與發酵，其中太陽能更是備受市場關注，近期市調機構InfoLink 亦上調今年全球太陽能模組需求至239-270GW(YoY+25%-34%)。而台灣也在3月底提出2050年淨零排放路徑，預計2025年再生能源裝置太陽能將有20GW的容量，風力發電則為5.6GW，下一階段則預計2050年太陽能裝置可以有40-80GW的容量裝載，風力發電將有40-55GW的容量。台灣去年太陽能的安裝量約1.67GW(累計安裝量為7.84GW)，距離目標安裝量有10.4%的落差，而2022年目標為3GW(YoY+80%)，顯示今年安裝量尚有大幅度的成長空間。

四川限電，太陽能報價喊漲

根據InfoLink估計，矽料有效單月供應量約7.2-7.3萬噸，但因限電對四川矽料產地再次產生負面影響，以目前限電期限的影響時間估算，影響單月產量規模約1800~2300噸，因此矽料供應仍處在供應吃緊的情形下，有助整體太陽能價格走揚。國內太陽能相關個股於上半年經營慘澹，EPS普遍處於低檔，有獲利的包括聯合再生(3576)、鑫科(3663) 、新晶投控(3713)、茂迪(6244)、元晶(6443)、安集(6477)、森崴能源(6806)等7檔，其中能呈現逐季成長的有鑫科、新晶投控、茂迪、安集等4檔。若搭配前7月營收呈現成長者，則僅剩新晶投控與安集2檔，不過新晶投控每股淨值僅8.11元，雖然有機會訴求轉機，但成交量低迷則有流動性風險，故現階段建議以安集為主。當然除了安集最具漲像外，其餘的茂迪、聯合再生、元晶等就是等營收跳起來，一旦業績爆發力確定，後續攻擊力道也不容小覷。

三合一好股~安集

由於太陽能裝置落後，原定下半年起實施的第二期光電躉購費率，能源局拍板「不調降」，全年每度維持5.8952元。台灣6月太陽能累計裝置量僅達8.34GW，仍未達去年政策目標的8.75GW，離今年目標11.25GW差距更大。因此，經濟部希望在費率一致下，鼓勵業者設置太陽能大型案場增加發電量，研判對太陽能公司下半年營運動能可望再提升。安集第二季因產線調整，產能由G1轉進大尺寸模組M6，單季營收季減16.62%，不過在高毛利的電廠收入與新單挹注下，單季毛利率提升至11.79%，使得獲利仍優於第一季，單季EPS0.23元，累計上半年EPS0.41元，，下半年則在M6產能開出後，營運將較上半年大幅成長，這可由7月營收達2.66億，月增141.06%、年增241.24%看出端倪，累計前7月營收16.62億，年增率187.85%。外資與投信近10個交易日均買超 ，股價守在10日線之上，且月線與季線呈現黃金交叉，MACD持續在零軸以上，型態上更是打出大頭肩底，符合三合一好股(基本面+籌碼面+技術面)，一旦頸線60.8元突破，多頭格局將正式啟動。

元晶橫盤已久，月季線黃金交叉

元晶(6443)，上半年EPS並不突出，近期法人也呈現調節，不過7月營收月增16.06%、年增66.07%，來到7.57億，累計前7月營收46.51億，年增率56.82%，似乎下半年具有轉機可期。股價於年線之上橫盤已久，配合月季線黃金交叉，且MACD在零軸以上，一旦放量突破盤整區間，有機會向第二季高點靠攏。至於森崴能源(6806)，上半年EPS0.5元，表現並不佳，主要是第二季業外拖累，由於每股淨值攀升至51.95元，毛利率也達12.29%，研判也有轉機可期，但7月營收大降，建議等待單月營收開始回升再考慮切入。聯合再生(3576)上半年EPS0.48元，不過近幾個月營收也未見起色，即使有外資小買，但似乎攻擊力道有限，故不可追高，壓回月線不破可布局。

茂迪 今年Q4至明年Q1業績爆發

茂迪(6244)上半年獲利9988萬元，EPS0.28元，第二季單季稅後盈餘5835萬元，EPS0.16元，表現優於首季，主要因原物料供應趨穩，及產品轉換效率提升所致。下世代N型電池所需設備已抵達，正加緊安裝，預計Q3陸續出貨，模組轉換效率有機會突破22%，領先業界目前的20.6%。且受惠新世代N型技術優異的發電性能，今年拿下超過30MW的系統標案，預計將於今年Q4至2023年Q1併網，屆時對於獲利的提升將更為顯著。不過茂迪也面臨營收不佳之窘境，股價持續在低檔整理，只能寄望下半年讓營運好轉，故在尚未有基本面利多時，建議觀望。綜上所述，安集為太陽能族群現階段的首選，元晶則排第二，其餘個股尚須等待營收明顯回升再追蹤。

◎太陽能股比一比

代號 公司 Q1EPS(元) Q2EPS(元) 累計前7月營收年增率(%) 20220823外資近10日買賣超 20220823投信近10日買賣超

2406 國碩 0.02 -0.03 -14.3 6973 0

3576 聯合再生 0.37 0.11 25.1 1935 0

3663 鑫科 0.39 0.44 -6.8 375 0

3686 達能 -0.08 -0.07 -76.7 206 0

3691 碩禾 0.66 -0.88 -19.0 -280 0

3713 新晶投控 0.02 0.25 29.4 -1 0

4934 太極 -0.3 -0.09 7.2 584 0

6244 茂迪 0.12 0.16 -18.0 -892 0

6443 元晶 0.06 0.03 56.8 -17038 -295

6477 安集 0.19 0.23 187.9 1255 1276

6806 森崴能源 0.29 0.22 75.1 843 -116

安集日線圖