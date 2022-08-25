萬五徘徊：汽電零組件成主軸

【撰文／黃清照】

近期FED發表出意外的鷹派言論，使得近期美股表現拉回，也拖累台股，但是我們也可以看到許多類股持續輪漲，因此現在挑選到對的公司才是重點，其中我多次向大家提醒的汽車零組件以及未來電動車將大量使用的第三代半導體及MOSFET，依然持續看好。最近我們也可以看到美股汽車半導體的安森美、第三代半導體基板的WolfSpeed，在大盤拉回下，表現仍相對強勢，而台股我認為下半年仍然由相關概念股輪漲帶動，本期我再度針對汽車零組件族群推薦汽車影像感測的同致(3552)及東陽(1319)。

同致下半年獲利持續加溫

同致為亞洲主要的倒車雷達供應商，全球市占率排名僅次於德國Bosch和法國Valeo，公司的影像及超聲波系統受惠於車用ADAS與自動駕駛趨勢向上的商機，自2020年第四季開始對電動車TESLA大量出貨超聲波感測器，且同致在2021年時供應占比達40-50%。據零組件採購推算，同致有機會在今年年取得更多訂單配額，尤其對大客戶TESLA的出貨量將會倍增。

但是公司第二季因為中國市場諸多挑戰，包括昆山廠停工、上海疫情相關封控措施等導致中國整車廠客戶供應鏈中斷，導致公司第二季EPS僅0.8元，另外因為整體電動車產業回溫，在新能源汽車趨勢不變下，長線營運動能仍然可期。另外因為電動車龍頭廠商TESLA日前宣布全自動駕駛(FSD)在北美售價將上漲25%至15,000美元，勢必也會提升影像感測的需求，相關台鏈供應商可望受惠。在籌碼方面，外資近期也持續買超，股價也帶量突破近期高點，下半年表現令人期待。

東陽本業、業外獲利兼具

東陽7月營收18.6億，年增25.8%，，雖為小幅月減，但主要是因為6月有先前遞延出貨的部分，故基期較高，7月營收和去年同期相比淡季不淡，其中AM 及OEM 營收分別為12.6億元、6億元，分別年增15.8%、53.4%，OEM業務復甦強勁，營收規模擴增，推升7月營益率擴張至9.76%，表現優於預期。整體毛利率約24%上下。展望下半年，若AM業務出貨仍持續順利，毛利率將維持29~32%的水準；OEM毛利率在第二季時已經落底，客戶復工恢復拉貨下，毛利率穩定成長，下半年公司將重回正常營運水準。

東陽AM業務受惠歐美車齡延長持續好，根據研調機構報告統計，因為全球晶片短缺，加上相關的供應鍊和庫存挑戰，新車供給受限，推動歐美平均車齡更高，美國輕型汽車的平均使用年限上升至12.2年，而歐盟國家中，乘用車的平均使用年限也上看11.8年。另外，根據過去的數據顯示，汽車售後零件市場相對抗衰退，因為通膨使許多民眾選擇相對較便宜的AM零件來維修，今年美國個人汽車零組件消費創歷史新高，達到61.3 億美元，看好未來一年，在歐美新車供給受限及全球景氣衰退造成購車需求減少的情況下，輸往美國的AM零組件的需求仍強勁，東陽身為全球第一大汽車AM 塑膠件製造商也將成為主要受惠者。另外公司以美金為主要交易貨幣，今年已認列2200萬左右的匯兌利益，截至8/23外資今年買超65866張、投信買超10209張。