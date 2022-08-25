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生技指數領先創高 選誰？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

台股無量過季線後站不穩，再度回測萬五，生技股具防禦特性成為資金避風港，而且BTC會議將於9/5登場以及年底選舉行情，眾多題材發酵下，搶反彈資金轉往生技股，櫃買生技醫療指數領先OTC創近兩年新高，新藥股王藥華藥月初創天價622元帶動比價，台灣生技新藥進入收割期，寶齡富錦腎病新藥中國已完成三期試驗，預計年底前取證，8月大漲2成，智擎胰臟癌一線用藥同樣預計年底前解盲，加上安能得胰腺癌用藥在歐亞熱銷，第二筆銷售里程金預計今年Q4入帳，今年獲利有望挑戰十元，8/3安能得適應症二線小細胞肺癌沒過，股價隔日跌停，利空出盡後股價自低點80.2元起漲，最高漲到123.5元，漲幅超過五成。

合一美國醫材獲上市許可，股價連飆漲停

合一旗下糖尿病足新藥ON101進行多國臨床試驗，美國市場採取醫材與新藥並行策略，先以醫材510(k)申請縮短時程搶攻商機，原先去年預計年底前取得上市許可，當時股價最高一度漲到338元，後來因補件延到今年，股價跌破去年十月起漲點，8/20公告傷口外用乳膏Bonvadis獲美國醫材上市許可，股價連兩日漲停鎖死，接下來重點應放在新藥藥證，中國藥證已在5月提出意見諮詢回覆，待完成補件後，預估年底前可知道藥證結果。中天及鑽石生技母以子貴同樣大漲，鑽石生技因興櫃無漲幅限制，8/22當天大漲超過五成，生技利多股價連續大漲，表示市場對於利多買盤踴躍，相較生技利空反而鈍化，如8月初41泰福查廠未過、逸達ARDS新藥二期、智擎小細胞癌二線用藥三期解盲未達標，股價反應一兩天後就止跌，代表市場對於生技認同度高。

台康生技進入快速成長期

台康生技(6589)營運採雙軌發展策略，CDMO案去年全年簽約值約15億，今年前四月簽約值9億已達去年全年60%水準，動物細胞產能竹北和汐止廠合計9500升，預計到明年第一季產能即可達2.55萬升；另一方面則是開發乳癌HER2為主的生物相似藥，EG 12014進度最快，2019年已授權給全球知名藥廠Sandoz銷售藥品，簽約金與里程碑金共達7000萬美元，如審查順利最快今年底即可取得上市銷售藥證資格。台康生技採雙引擎策略，營運進入快速成長期，去年更引進泛鴻海集團資源，以每股91.5元募得50.32億資金，股價突破長期下降趨勢線，放量突破年線，投信進場卡位。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1504期】

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