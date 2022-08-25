蔡明彰觀點：全球消費轉向服務需求 IPC高成長

【撰文/蔡明彰】

萬寶投顧蔡明彰強調，貧窮限制想像，視野限制選股。後疫情時代，全球民眾消費行為改變超乎投資人認知，看看這些正在發生的經濟現象，台股投資人要趕快調整投資組合，才能與全球消費主流站在一起，並且獲得良好的操盤績效。

台灣出口佔GDP依存度高達51.6％，外銷接單是出口的1～2月領先指標，而出口與很多上市櫃公司的營收有關，因此外銷接單成台股最先行數據。

台灣7月外銷接單543億美元，年減1.9％，在傳統的出口旺季翻黑，相當意外，主因終端需求疲弱及企業庫存調整，研判8月外銷接單也將下滑，導致8～10月的台灣出口及上市櫃公司營收將受衝擊。

萬寶投顧蔡明彰強調，結論，第三季旺季不旺成事實，然而並不是所有產業都旺季不旺，7月外銷接單衰退的元兇是PC、手機為首的消費電子，缺乏終端需求，電子產品接單年增率仍有8.8％，這是我國出口最大宗產品，主要是晶圓代工的貢獻。

第二大接單產品是資訊通訊，以手機、PC為主，年減0.8％，再加上面板為主的光學器材接單大減37.4％，是造成整體外銷接單翻黑的主因。

7月外銷接單是歐美的返校需求，如今看來泡湯了。8月外銷接單更重要，通常是感恩節、聖誕節的需求，若真的衰退，第四季的採購旺季也沒指望，投資人不要以爲美國CPI下降，股市就安全，這只對了一半。

通膨舒緩確實促使聯準會升息力道減少，股價會跌深反彈，但民眾消費行為正在天翻地覆的改變，消費電子產品缺乏終端需求，這種股票反彈滿足後就會反映產業基本面，回頭下跌。

偏偏台股電子股約70％，以PC、手機、電視、顯卡有關，當然限制大盤反彈上檔空間外，也造成不少電子股本波是逃命的反彈。

有人會問，這是否是台灣的個案。再看經濟規模比台灣更大的南韓，近來韓元大貶至13年新低，今年累計貶值13％。韓元大貶有三個原因，通膨惡化、出口減速及貿易逆差，南韓經濟結構與台灣相同，也是靠出口，最重要出口產品半導體、手機等，7月出口年增9.4％，低於預期的10％，8月來出口僅微幅成長3.9％，但今年累計貿易逆差254億美元，全年可能出現14年來首次貿易逆差。

萬寶投顧蔡明彰強調，美國的通膨、升息苦了亞洲貨幣，今年日圓狂貶近20％，創24年新低，對台股沒有影響，因為台灣對日本長期貿易逆差，台灣採購日本很多關鍵原材料及零組件，日圓重貶對台灣經濟及出口不見得負面。

可是，韓元大貶狀況不同，台灣與南韓是競爭關係，台灣出口60％產品與南韓搶訂單，新台幣今年貶值8.69％，對比韓元貶幅，是否有補貶壓力才能在國際市場搶到訂單，否則未來外銷接單會衰退更大。

後遺症是新台幣續貶，就使外資再從台股賣超提款，今年已賣超台股上兆元，超過過去兩年買超的總和。

現在全球民眾消費轉向服務需求，歐美製造業PMI雖明顯下滑，但服務業PMI仍在榮枯線之上。再看自己台灣，7月零售業、餐飲業，營收皆創歷年同期新高，年增17.2％及75.8％，本土Omicron疫情5月爆發，衝擊內需景氣，雖目前每天仍有2萬例確診，但民眾已出來消費，連台灣這種沒封城過，現在都出來報復性消費，更不用說歐美及未來的中國了。

萬寶投顧蔡明彰強調，結論，消費電子還有很長一段苦日子，但解封商機的股票會成明星主流，原本台股受惠解封商機最大是航空、觀光業，但政府迄今尚未放鬆國際觀光客來台限制，因此利多往後才發酵。

黑馬總是令人意外，消費行為改變的解封人潮造就網通、IPC的景氣好轉，真正解封潛力股浮上檯面，但是多數法人及投資人缺少國際視野，對網通、IPC短線進出，錯過產業成長的中長期好機會。

數據會說話，IPC族群上半年EPS排行，鴻海集團旗下工業電腦的樺漢(6414-TW)7.13元，排名第一，全年估15元，又出售子公司獲利60億元，對EPS貢獻15元，最快第四季入帳，若延到明年入帳，2023年EPS估計高達30元。

鴻海集團約有20檔上市櫃股票，現在最高價是樺漢，在手訂單1,300億元，到2025年業績都沒問題，2016年樺漢曾創546元天價，當年EPS 14.81元，今、明兩年預料EPS可創新高，但目前價位只有232.5元。

研華(2395-TW)上半年EPS 6.49元，排名第二，全年估13元，股價322元，是IPC股王，以自動化業務為主，因股價較高且第四季訂單減緩，長期來看，股價可能被樺漢超越。

振樺電(8114-TW)及飛捷(6206-TW)上半年EPS分別6.14元、4.41元，年成長高達263％及167％，成長性遠超過樺漢及研華的37％及35％，因為解封商機落在POS幾，振樺電、飛捷是國內兩大POS機廠商，今年EPS分別估12元及8元，本益比14倍及10倍。

廣積(8050-TW)、威強電(3022-TW)、虹堡(5258-TW)上半年EPS分別3.75元、3.26元及3.24元。廣積有生產博弈機，虹堡以電子支付為主，都是解封長期商機受惠者，年成長分別高達495％及390％，是IPC族群成長最強者，今年EPS估計都有7元水準，目前7字頭的本益比僅10倍。