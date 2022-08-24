美晶片法通過 半導體與第三代半導體受惠程度大 逢回承接的買點到了？

【撰文/陳子榕】

美股四大指數收黑，台股週二(8/23)收15,095點，下跌149點，成交量1,705億；台股繼續土洋對作，外資賣超台股至今累計上兆元，內資扛起台股多方大旗，台股近期由內資所主導；若美股由熊轉牛重回多方軌道，外資可望回心轉意回補台股，目前櫃買市場強於大盤，選股上著重中小型股。

萬寶投顧陳子榕表示，「別人恐懼時我貪婪，別人貪婪時我恐懼」，這一句巴菲特的名言，可望套用在近期的台股。巴菲特一直為奉行簡單主義的人，喜歡一眼就能看穿投資標的的商品，不用太過複雜的分析，這就是巴菲特的投資哲學之一。

既然這樣是什麼樣的原因讓巴菲特轉念大幅投資蘋果?

引述《華爾街日報》記者Tripp Mickle的新書《 After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost its Soul》（喬布斯之後：蘋果如何成為一家市值萬億的公司但失去靈魂）。書中記述，2016年當時96歲高齡的巴郡董事David Gottesman在搭乘的士時，不小心將他的iPhone丟在車後座，David Gottesman向巴菲特副手Ted Weschler稱：「我覺得我失去了一部分靈魂。」

Ted Weschler隨後將這件事分享給巴菲特，巴菲特對此很驚訝，因為自己沒想到自己好友這個年齡還如此迷戀蘋果的產品，並開始研究蘋果這家科技公司。

據報導，巴菲特（Warren Buffett）創辦的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）向美國證券管理委員會（SEC）提交的新報告，詳列其第二季所有的投資；其中波克夏最大的單一投資再購入蘋果近400萬股，目前已增持了8億9480萬股，連巴股神都看好的標的，下半年空間值得期待。

萬寶投顧陳子榕指出，蘋果首批iPhone 14的備貨至少要達到9,000萬台，與去年的iPhone 13相同；蘋果預測今年大約會生產2.2億台手機，數量也與去年差不多；相關蘋概股可望夾著基本面優勢而有所表現， 如鏡頭：大立光（3008-TW）、玉晶光（3406-TW）；被動元件：國巨（2327-TW）；晶圓代工：台積電（2330-TW）；電源供應：台達電（2308-TW）。組裝有鴻海（2317-TW）、英業達（2356-TW）、廣達（2382-TW）等；測試大廠日月光投控（3711-TW）等多可留意。

萬五之上，除了電子權值股:聯電(2303-TW)與聯發科(2454-TW)等集團可望接棒台積電(2330-TW)上漲。今週二(8/23)聯發科在指數修正百點時，股價逆勢收紅，聯發科終場收676元，收漲4元，短線先挑戰770元關卡。至於聯電週二雖收小黑，股價仍力守40元關卡，聯電股價亦可望震盪盤堅。故相關的利基型個股，可望有亮點；因此再繼續透過產業與籌碼面，陳子榕推薦三檔好股：

精材(3374-TW)，台積電(2330-TW)為精材的最大股東，持股比率41%，也是第一大客戶，占精材營收比重70%以上。精材的業務大都是客製化專案為主，因應研發與客戶未來需求，提升中長期競爭力，今年第四季新廠將動土，2024年底完工啟用，估精材今年稅後EPS 6.78元。

聯發科(2454-TW)，使用搭載自家具5G NR NTN（Non Terestrial Network）衛星連網路功能晶片的智慧型手機，於實驗室環境測試中成功打通衛星連線，讓5G手機全球首次支援非地面網路的雙向資料傳輸，開創劃時代的創舉，全球第一，可望拉大與高通距離；聯發科上半年EPS 43.4元，估全年EPS 77元，本益比有拉高空間。

時碩工業(4566-TW)，時碩上半年EPS從去年同期1.06元倍增至3.16元，勝過去年度EPS為2.35元，創同期新高。7月及前七月營收高階自行車及半導體等需求持續增長，雙雙改寫同期新高，隨各國邊境陸續解封，航空產業開始復甦，航空零件需求也增溫，全年追求營收及獲利創史上新高。

萬寶投顧陳子榕強調，萬五以上操作，仍以選股為重， 陳子榕認為是元宇宙相關個股短線較有價差。陳子榕提到近期推薦的揚明光(3504-TW)漲幅高達 40%；采鈺(6789-TW)大漲20%，此外，HDI板的華通(2313-TW)也揚升15%；燿華(2367-TW)短線12%；IC設計股晶心科(6533-TW)推薦後，股價大漲23%；之前陳子榕跟大家推薦的「滿漢大餐飆飆股」:智原(3035-TW)，這一波大漲30%，大家滿滿收穫。所挑的個股，低檔卡位，雖當下未必大漲，但產業選股早晚動；這就是懂得好股票低接的甜美果實。