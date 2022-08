美晶片法通過 半導體與第三代半導體受惠程度大 逢回承接的買點到了？

【撰文/陳子榕】

美股四大指數收黑,台股週二(8/23)收15,095點,下跌149點,成交量1,705億;台股繼續土洋對作,外資賣超台股至今累計上兆元,內資扛起台股多方大旗,台股近期由內資所主導;若美股由熊轉牛重回多方軌道,外資可望回心轉意回補台股,目前櫃買市場強於大盤,選股上著重中小型股。

萬寶投顧陳子榕表示,「別人恐懼時我貪婪,別人貪婪時我恐懼」,這一句巴菲特的名言,可望套用在近期的台股。巴菲特一直為奉行簡單主義的人,喜歡一眼就能看穿投資標的的商品,不用太過複雜的分析,這就是巴菲特的投資哲學之一。

既然這樣是什麼樣的原因讓巴菲特轉念大幅投資蘋果?

引述《華爾街日報》記者Tripp Mickle的新書《 After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost its Soul》(喬布斯之後:蘋果如何成為一家市值萬億的公司但失去靈魂)。書中記述,2016年當時96歲高齡的巴郡董事David Gottesman在搭乘的士時,不小心將他的iPhone丟在車後座,David Gottesman向巴菲特副手Ted Weschler稱:「我覺得我失去了一部分靈魂。」

Ted Weschler隨後將這件事分享給巴菲特,巴菲特對此很驚訝,因為自己沒想到自己好友這個年齡還如此迷戀蘋果的產品,並開始研究蘋果這家科技公司。

據報導,巴菲特(Warren Buffett)創辦的波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)向美國證券管理委員會(SEC)提交的新報告,詳列其第二季所有的投資;其中波克夏最大的單一投資再購入蘋果近400萬股,目前已增持了8億9480萬股,連巴股神都看好的標的,下半年空間值得期待。

萬寶投顧陳子榕指出,蘋果首批iPhone 14的備貨至少要達到9,000萬台,與去年的iPhone 13相同;蘋果預測今年大約會生產2.2億台手機,數量也與去年差不多;相關蘋概股可望夾著基本面優勢而有所表現, 如鏡頭:大立光(3008-TW)、玉晶光(3406-TW);被動元件:國巨(2327-TW);晶圓代工:台積電(2330-TW);電源供應:台達電(2308-TW)。組裝有鴻海(2317-TW)、英業達(2356-TW)、廣達(2382-TW)等;測試大廠日月光投控(3711-TW)等多可留意。

萬五之上,除了電子權值股:聯電(2303-TW)與聯發科(2454-TW)等集團可望接棒台積電(2330-TW)上漲。今週二(8/23)聯發科在指數修正百點時,股價逆勢收紅,聯發科終場收676元,收漲4元,短線先挑戰770元關卡。至於聯電週二雖收小黑,股價仍力守40元關卡,聯電股價亦可望震盪盤堅。故相關的利基型個股,可望有亮點;因此再繼續透過產業與籌碼面,陳子榕推薦三檔好股:

精材(3374-TW),台積電(2330-TW)為精材的最大股東,持股比率41%,也是第一大客戶,占精材營收比重70%以上。精材的業務大都是客製化專案為主,因應研發與客戶未來需求,提升中長期競爭力,今年第四季新廠將動土,2024年底完工啟用,估精材今年稅後EPS 6.78元。

聯發科(2454-TW),使用搭載自家具5G NR NTN(Non Terestrial Network)衛星連網路功能晶片的智慧型手機,於實驗室環境測試中成功打通衛星連線,讓5G手機全球首次支援非地面網路的雙向資料傳輸,開創劃時代的創舉,全球第一,可望拉大與高通距離;聯發科上半年EPS 43.4元,估全年EPS 77元,本益比有拉高空間。

時碩工業(4566-TW),時碩上半年EPS從去年同期1.06元倍增至3.16元,勝過去年度EPS為2.35元,創同期新高。7月及前七月營收高階自行車及半導體等需求持續增長,雙雙改寫同期新高,隨各國邊境陸續解封,航空產業開始復甦,航空零件需求也增溫,全年追求營收及獲利創史上新高。

萬寶投顧陳子榕強調,萬五以上操作,仍以選股為重, 陳子榕認為是元宇宙相關個股短線較有價差。陳子榕提到近期推薦的揚明光(3504-TW)漲幅高達 40%;采鈺(6789-TW)大漲20%,此外,HDI板的華通(2313-TW)也揚升15%;燿華(2367-TW)短線12%;IC設計股晶心科(6533-TW)推薦後,股價大漲23%;之前陳子榕跟大家推薦的「滿漢大餐飆飆股」:智原(3035-TW),這一波大漲30%,大家滿滿收穫。所挑的個股,低檔卡位,雖當下未必大漲,但產業選股早晚動;這就是懂得好股票低接的甜美果實。