台股下周衝萬六 聯發科、智原IC設計股噴起來？

【撰文/陳子榕】

台股周五(8/19)收15,408點，上漲12點，成交量2,187億；本周周線收紅119點，周線連七紅。下周指數守穩季線，將挑戰萬六。前兩周台股由台積電(2330-TW)、鴻海(2317-TW)、大立光(3008-TW)領漲站上季線，下周可望由聯電(2303-TW) 、聯發科(2454-TW)這兩大集團接棒，帶領指數衝萬六。

萬寶投顧陳子榕表示，聯準會公布七月份會議紀錄，表示未來升息節奏，將取決於接下來所公布的經濟數據，官員更進一步說明，利率需要在「一段時間」內保持「足夠嚴格的水準」以控制通膨。這表示在通膨大幅下降前，聯準會可能不會考慮收手升息，但是會議記錄也提到，未來某個時間點放緩升息也是可能的。

在美股傳出升息腳步放緩的利多，帶動美股由熊翻牛，轉為多頭走勢，帶動台股在萬五之上的攻擊力道。而萬五之上如何選股呢?

陳子榕之前就在文章中提到，今年可買進並且獲利的股票類型，有三種：1.跌深反彈股 2.未來題材股 3.特殊題材股。

萬寶投顧陳子榕指出，近期台股最具代表性的跌深反彈股就是IC設計，而其中又以IP族群漲勢最為兇猛，智原(3035-TW)、創意(3443-TW)、力旺(3529-TW)、世芯-KY(3661-TW)、晶心科(6533-TW)、M31(6643-TW)等。而具未來題材的股票，今年下半年為元宇宙和低軌衛星商機最令人有遐想空間。

根據國際數據資訊（IDC）研究結果顯示，2021年穿戴式裝置出貨量年成長達20%，搭上元宇宙熱潮的VR/AR頭戴式實境裝置成長率尤為高，年增突破90%。而低軌衛星方面，全球衛星產業規模於2020年達2,706億美元，預期至2040年達到9,252億美元，年複合成長率為4.9％。有關於元宇宙與低軌衛星資料有興趣的讀者可以搜尋Tag陳子榕的文章，其內容相當豐富。今天陳子榕就針對跌深反彈股和未來題材股，選出了三檔股票推薦給投資朋友關注：

聯發科(2454-TW)，使用搭載自家具5G NR NTN（Non Terestrial Network）衛星連網路功能晶片的智慧型手機，於實驗室環境測試中成功打通衛星連線，讓5G手機全球首次支援非地面網路的雙向資料傳輸，開創劃時代的創舉，全球第一，可望拉大與高通距離；聯發科上半年EPS 43.4元，估全年EPS 77元，本益比有拉高空間。

驊訊(6237-TW)，雖然七月份財報表現欠佳，但因8/18舉辦全球元宇宙大會，可望釋出相關元宇宙消息面利多；技術面: 日KD低檔黃金交叉向上，券資比高達七成，可望再衝一波軋空行情，驊訊股價季線具支撐，挑戰半年線與年線。

辣椒(4946-TW)，比特幣6月中旬一度跌破1.9萬美元後，目前已回升至2.3萬美元之上，波段漲幅逾2成，虛擬貨幣回溫帶動NFT市場復甦，且元宇宙題材股軋空氣盛，遊戲股NFT概念股亦有望受惠；疫情紅利退去，國內遊戲廠商第二季財報各憑表現，不過，辣椒第二季營收仍繳出季增好成績。

萬寶投顧陳子榕強調，萬五以上操作，仍以選股為重， 陳子榕認為是元宇宙相關個股短線較有價差。陳子榕提到近期推薦的揚明光(3504-TW)搭著元宇宙的光環，漲幅高達 40%；采鈺(6789-TW)大漲20%，此外，HDI板的華通(2313-TW)短線也揚升15%；燿華(2367-TW)短線12%；IC設計股晶心科(6533-TW)於8/4推薦後，股價大漲23%；之前陳子榕跟大家推薦的「滿漢大餐飆飆股」:智原(3035)，這一波大漲30%，大家滿滿收穫。所挑的個股，低檔卡位，雖當下未必大漲，但產業選股早晚動；這就是懂得好股票低接的甜美果實。