事出反常必有妖股：普誠

【撰文／張文赫】

我在上期週刊已經特別點出，台股指數站上季線之後，國安基金和權值股的任務就算達成，接下來就會輪到中小型股來發揮，上期我特別點出的訊舟，股價再創波段新高，這期我再跟大家報告一檔「事出反常」的股票。

「事出反常必有妖」的意思就是說， 事情若是反常就一定會有奇怪的地方，任何不合理的現象，背後都有一個合理的原因，社會如此，股市也是如此，我之前有特別分析過投信的買股的邏輯，投信在選股上有相當嚴格的規範和內規，首先要在上千檔股票中，選出500檔一般觀察名單(watch list)，條件是流動性不能太差，市值不到100億元的公司就會被剔除。

接著，研究員及基金經理人要依照自己負責的產業，從500檔個股中再推薦80檔股票，作為「購買名單」(buy list)，基金經理人所有買賣持股，都要從這裡來。

所以能進入名單中的股票都是精挑細選，沒進入名單的基金經理人看都不會看，而且投信還有5日之內不能反向操作的規定，所以投信過去從來不買的股票，突然開始連續買超，就非常值得注意。

過去20年都沒有買過普誠

普誠(6129)就是「事出反常必有妖」的最好例子，在最近幾個交易日，投信分別在8/11、8/12、8/16分別買超370張、160張和642張，看起來張數不多，但是卻是非常反常的動作，因為觀察普誠的投信買賣超，過去20年投信從來沒有買超過普誠一次，整整20年一張都沒有買過，卻在最近普誠大漲一波之後開始在高檔加碼，相當值得注意。

關於普誠的報導相當多，在鴻海集團要切入電動車的趨勢下，泛鴻海集團的普誠順勢切入車用領域，以車用顯示驅動IC及照明IC攻入中國及日本車廠供應鏈當中，接單動能已經放眼到2023年，顯示車用市場需求仍相當穩健。至於工控產品線則以馬達控制IC切入工具機、POS機等市場，目前接單表現亦無受到消費性景氣衝擊，使普誠下半年接單亦有望維持在高檔水準。

今年前七月合併營收寫下12年以來同期新高，上半年營收9.24億元，平均毛利率36.4%，EPS達到0.36元，相比去年成長超過三成，獲利確實大幅好轉，但這些都是已經發生的過去式，投信在高檔位置加碼，一定展望未來股價有持續成長的空間，股價創下波段新高後，仍在高檔強勢整理，仍有高點可以期待。