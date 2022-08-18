特斯拉股價急漲5成 供應鏈夯

【撰文／賴建承】

美國總統拜登簽署規模4300億美元「通膨削減法案」，以降低處方藥和醫療保險之成本、投資清潔能源與遏制氣候變化、對富人增稅並削減赤字等。其中該法案對購買二手電動車追加提供上限為4000美元的稅收抵免，同時給予汽車製造商提供數百億美元的新貸款、稅收抵免和贈款計劃，藉此製造更多潔淨的汽車。除了美國外，歐盟也於月底達成協議，2035年以前「新車碳排降低100%」，也就是歐盟27國將從2035年起禁止銷售使用內燃機的燃油車。至於中國，新能源汽車補貼將於2022年底到期，不過日前傳出工信部考慮於2023年持續實施補貼政策。在三大經濟體政策加持，與其它新興市場國家也跟進下，電動車普及將持續加速，根據Marlines預估：今年全球電動車銷量1009萬輛，年成長60%，其中中國約650萬輛、歐洲約250萬輛、美國110～130萬輛，並預估2023年可達1467萬輛，年成長45%，研判相關供應鏈將雨露均霑。

Q2電動成長銷售年增6成

根據TrendForce數據顯示，2022年第二季新能源車銷售總量219.2萬輛，年成長53.5%。其中純電動車(BEV)銷量為160.8萬輛，年成長64.9%；插電混合式電動車(PHEV)銷售58萬輛，年成長29%，顯示第二季絲毫沒有受疫情衝擊。不過車廠市佔率則起了些許變化，在純電動車品牌排名上，特斯拉市占率由第一季的20.1%降至15.9%，主因上海廠4月因中國實施封控措施造成產能損失，加上柏林廠與德州廠還未能規模量產，讓比亞迪漁翁得利，市占率自第一季的9.3%攀升至11.2%。這顯示除了特斯拉外，各大車廠將在政策導引下，大舉推出電動車，將有助於電動車之普及。雖然特斯拉第二季市占率大降，僅生產25.47萬輛汽車，年成長26.5%，但主要是疫情封控影響，且馬斯克表示特斯拉已生產超過300萬輛汽車，其中上海超級工廠100萬輛，在生產恢復正常下，預估下半年出貨將明顯升溫，因此，讓特斯拉股價本波漲了51.6%，這對相關供應鏈可望有帶動作用。

台達電、致伸領先創高

其實在相關供應鏈中已有多檔個股悄悄走揚，龍頭股台達電(2308)，早已將營運重心瞄準電動車、儲能兩大長線趨勢，目前已站穩腳步。電動車方面，全球前20大車廠已有14～15家是台達電客戶；儲能方面，台灣市場市佔率高達6成。上半年EPS 5.27元，表現相當搶眼，7月營收341.41億，再創歷史新高， 股價在投信買盤下站上所有均線，且突破長期下降壓力線，只要壓回月線不破多頭仍可期。生產馬達散熱零部件的智伸科(4551)，上半年也繳出EPS 5.93元佳績，股價在7月見高點後呈現拉回，主要在於土洋對作，使得股價走勢偏弱，半年線是多空關鍵。至於具有環境測試商機的致伸(4915)，上半年EPS 2.81元，在外資大買下股價一度創下波段高點，不過近期投信開始調節，使得股價失守月線，短線在股價漲多與籌碼轉趨凌亂下，建議先觀望。

建準獲利爆衝，逐季成長

生產散熱風扇的建準(2421)，在桌機及AIO桌機方面，毛利率較低，NB與伺服器散熱產品毛利則較高，主要客戶為HP、Dell、Apple等。第二季受惠產品組合優化、庫存回補與需求遞增，加上伺服器與網通營收比重上升，使得毛利率自第一季的18.6%，提升至22.59%，單季EPS 1.2元，比第一季的0.61元大幅跳升，累計上半年EPS 1.81元。近年來非IT產品為發展重點，除了網通與伺服器外，尚包括醫療設備、家電、電動車(儀錶板的風扇)等，由於網通與伺服器、工業與車用為下半年主要動能，配合新產品及Q3遞延訂單，研判業績可旺到第四季，甚至到了2023年，伺服器、網通、車用仍為主要成長動能。7月以來外資呈現大買，投信也少量布局，股價突破了長期下降壓力線，月線不破可偏多操作。

康普、美琪瑪以月線為多空關鍵

生產正極材料的康普(4739)與美琪瑪(4721)，上半年EPS分別為3.56元及4.29元，其中康普上半年受惠於電池銷售暢旺，及地緣政治導致金屬需求上升，帶動營收及毛利走揚，展望下半年，鈷、鎳產品開始貢獻，預計營收占比回升至60%，且第三季新擴產的電子級硫酸開始出貨，預估下半年將優於上半年。美琪瑪(4721)7月營收5.35億元，創新高，主要受惠於訂單成長與金屬原料價格走高所致，不過鈷、鎳第二季均呈現下跌趨勢，顯示美琪瑪訂單成長力道仍強勁。不過上述兩檔因法人買盤尚未進駐，且成交量較低迷，預估股價將持續打底，一旦放量轉強將可啟動新一波攻勢，目前策略以月線為關鍵，只要不失守，可於此逢低分批布局。