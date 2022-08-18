眼球概念商機 選誰？

【撰文／王榮旭】

國安基金宣布進場後，台股自低點13928反攻，到8/17最高來到15476點，大盤已反彈約1500點，KD已進入超買區，指數隨時做技術拉回，所以投信雖然天天淨買超，但大多買進權值相關的股票護盤，逢高則是出脫先前買進的中小電子，將獲利落袋，可見法人在萬五以上的操作打帶跑為主，畢竟中、美陸續公佈經濟數據，顯示經濟復甦表現仍低於預期，電子業下半年展望仍是考驗，生技族群無關景氣循環，對資金有吸引力，新藥股王藥華藥(6446)今年前七月合併營收15.77億，年增超過600%，股價創新天價到622元，拉高了生技股價的天花板，帶動生技族群的比價行情，本週美時(1795)就帶量突破，第一批血癌藥Lenalidomide已取得美國進口許可，目前採一次性出貨預計Q3入帳，明年出貨量優於今年，今年營收年增率目標一成，今年獲利挑戰一個股本，明年估10~12元。

大學光7月營收創高，Q3進入手術旺季

上半年受疫情影響，大學光(3218)業績表現仍優於預期，疫情一降溫7月業績馬上創高，單月營收3.16億創歷史新高，今年前七月合併營收19.41億，全年業績估10~11元，明年業績大學光為國內眼科龍頭，從眼科、眼鏡、葉黃素到視力保健品等，提供完整的視力健康服務，在台目前27間眼科診所及35家眼鏡店，下半年預計嘉義及台南兩家新店，中國市場則經營11家診所持平，大學光下半年透過展店擴大營收，以2021年全台屈光雷射手術量2.7萬人次，大學光去年手術數量1.35萬人次，市佔率已高達五成，台灣合適雷射手術的近視人口高達1200萬人，目前手術滲透率仍低不到0.16%，未來仍有很大成長空間，上半年因疫情影響降低手術意願，隨著疫情趨緩加上進入手術旺季，7月業績創高加上法人同買下，股價已創今年新高，有機會挑戰去年高點450元。

晶碩受惠雙十一提前備貨，8、9月訂單回升

同樣受惠眼球概念的還有晶碩光學，上半年因疫情影響導致成長動能下滑，所幸良率提升彌補產能利用率下滑，下半年隨著疫情回穩，加上中國雙十一提前備貨，看好8、9月訂單回升，加上晶碩在台有20多家直營店，除了販售自有品牌隱形眼鏡外，今年下半年將擴大戰線，跨入彩妝市場，今年上半年已賺一個股本，今年全年獲利估22元，隨著旺季來臨以及新產品加入營運，股價自去年創天價678元後整理一年多，可逢低布局。