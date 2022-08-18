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A波反彈將滿足 下一步？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

綜觀國際股市，道瓊指數自低點29653反彈到34281，漲幅15.6%，那斯達克指數自低點10565反彈到13181，漲幅24.7%，S&P500自低點362漲到431，漲幅19%，費半指數從低點2386漲到3087，漲幅達29.3%，那斯達克、費半跌最深反彈越強勁，道瓊領先站回年線表現最強，其餘三大指數已收復半年線往年線挑戰。反觀加權指數，自低點13928反彈到15475，漲幅僅11.1%遠落後國際指數，先前我提醒大盤跌破萬四後，將進行A、B、C三浪中級上漲，目前A波高點15616，至於C波反彈點設定在16238，但個股走勢將分道揚鑣，30%的個股走多頭採波段操作，其餘30%中級反彈採短中線操作，剩餘40%汰弱換強。

立隆電本益比僅八倍，今年營收挑戰百億

電動車走大多頭，尤其汽電零、車電、優質電子又受益台幣貶值走多頭，先前看好的信邦7月營收26.55億持續創高，上半年獲利6.12元創歷史新高，目前已築底完成，往去年歷史高點301.5挑戰。貿聯-KY因KY股月底才會公佈財報，Q2業績同樣看好，今年獲利上看兩個股本，股價站穩300元以上，相信財報一公佈後股價將有所表現。MLCC國巨自2020年透過不斷併購轉型，從標準化產品轉攻高階市場，看好車用市場未來發展性，今年上半年獲利22.64元，全年獲利上看44元，公司今年二度啟動庫藏股，預計買回1.1萬張，公司表態護盤，以目前股價換算本益比不到8倍，月KD低檔交叉，大行情將啟動。另一檔被動元件立隆電(2472)同樣值得留意，雖然下半年消費性產品出現雜音，所幸車用及綠能產品目前狀況仍不錯，沒有降價情況發生，今年全年營收仍上看百億水準，隨著汽車電子零件比重提高，加上電動車使用鋁質電容使用量翻倍，車用產品仍是主要成長動能，公司持續深耕車用、工業控制及綠能等領域，蘇州新廠已陸續投產，今年上半年獲利3.95元，全年EPS挑戰7元，本益比僅8倍，略顯低估。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1503期】

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