蔡明彰觀點：全球最大消費行為改變 半導體利空 網通、IPC利多

【撰文/蔡明彰】

萬寶投顧蔡明彰強調，股價最先行指標是全球民眾消費行為的改變，當消費行為發生變化，這種趨勢力量無人能擋。若投資人提前發現重大消費習性的改變，底部進場佈局，頭部全身而退。

現在全球最重要的消費行為改變就是走出疫情，造成餐飲、休閒、旅遊的服務性消費出現解封商機，但同時減少及排擠過去兩年居家上班的實體性消費，衝擊消費電子、面板、記憶體、PC、手機、顯卡等庫存調整，需要兩季到半年。

台股的產業結構深受消費電子影響，雖從底部13,928點反彈10％並且攻上季線，但今年仍累計下跌15％，距離半年線及年線仍有5％及9％的幅度，整體技術面仍尚未脫離熊市，目前為熊市反彈，8月底、9月初反彈滿足後，進入整理，靜待9月21日FOMC。

花旗分析師預測半導體晶片將至少出現10年，甚至20年最嚴重衰退，每一家企業及每一種晶片都將蒙受巨大損失，是否過於悲觀，但現今晶片生產商正面臨庫存不斷增加、需求不斷萎縮的困境是事實。

萬寶投顧蔡明彰強調，這次消費電子的庫存修正主要來自PC及智慧手機的需求大幅放緩，第二季PC CPU出貨量降至30年以來最低水準，受全球經濟疲軟，同時出現庫存調整，半導體晶片行業景氣恐怕不會很快恢復成長。

麻煩還在後面，歐美國家正在全力推動晶片行業新工廠及設備投資的補貼，美國剛通過520億美元的晶片補貼方案，造成過度投資的效率下降，2022年有24個新的大型工廠項目正在進行中，遠高於2014年以來的平均水準。

2022年設備總支出達到1,175億美元，較2021年增長15％，而2023年的支出預計增加到1,208億美元。投資達200億美元的工廠，需要每天24小時的高速運轉才能獲得回報，目前全世界有能力這種規模投資的半導體公司不到5家，而且台積電(2330-TW)、三星、英特爾三足鼎立，佔了大部分產能。

這三家領先全球的晶圓代工，今年股價都下跌，顯示過度投資遇上庫存調整的痛苦，英特爾今年大跌32％，最主要是PC需求慘淡。三星電子今年來大跌22％，手機面板的情況不好。台積電今年來下跌14％，跌幅較小，因為先進製程的產品庫存調整相對不嚴重，雖傳出可能延遲3奈米產能速度，但今年底蘋果是第一家採用3奈米投片的客戶，接著英特爾明年下半年擴大採用3奈米生產處理器，再來包括了超微、輝達、高通、聯發科，博通等，會在明年及後年完成3奈米新方案。

萬寶投顧蔡明彰強調，因此現在台積電的資本支出雖承受短期的陣痛，但長期有廣大客戶的支持，台積電展望短空長多。然而成熟製程的晶圓代工將可能是長空格局，聯電(2303-TW)今年來重挫30％，世界(5347-TW)、力積電(6770-TW)今年來都大跌48％，目前跌深有反彈契機，但庫存調整時間延長到2023上半年，反彈滿足後會拉回打第二支腳，甚至外在環境有利空，就會再度破底。

因為2020～2024年，總計有25座8吋與60座12吋晶圓廠建成，屆時全球8吋晶圓產能提高20％，12吋產能提高50％，這些晶圓廠大部分都投入過去兩年供不應求的驅動IC、電源管理IC、CIS、MCU等晶片。

再看庫存，全球2,350家晶片相關的上市公司，2022年第一季庫存金額較2021年底暴增970億美元，庫存的增加金額創10年新高，第二季庫存的金額尚未統計出來。

不過由台股各家IC設計公司有關第三季法說財測，龍頭的聯詠(3034-TW)估第三季業績季減四成，譜瑞-KY(4966-TW)估第三季營收季減三成，在美國上市，為全球前10大IC設計的奇景光電，預期第三季營收季減近40％，看來多數IC設計業績谷底尚未出現，不要股價反彈，就忘了未來幾個月營收發佈會出現利空。

以聯發科(2454-TW)為例，7月營收408億元，較6月510億元，月減高達25％，而目前非蘋手機晶片正在大舉砍單、砍價，8月營收一定再往下調整。

萬寶投顧蔡明彰強調，成熟製程晶圓代工及供過於求的IC設計，8月底股價就會回頭修正，因為9月10日前公告8月營收，恐不好看。

大陸四川、江蘇生產筆電重鎮，停電衝擊最大，不是下游組裝的仁寶(2324-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)，也不是散熱的雙鴻(3324-TW)，而是原本就有一大堆庫存的上游NB相關IC，更加拖長去庫存時間。

全球60％NB在四川生產，無法生產當然加重上游晶片的庫存，觸控晶片的義隆(2458-TW)、指紋辨識的神盾(6462-TW)、驅動IC的敦泰(3545-TW)會有更大的衝擊。

義隆上季獲利年減四成，上半年EPS 5.56元，估第三季業績下滑三成，全年EPS下修至8.8元，較去年17.64元腰斬。

萬寶投顧蔡明彰強調，展望第三季及下半年，電子次產業以IPC、網通成長最旺，因為業者手上有很多訂單，又解決過去兩年最大的缺料問題，多數IPC今年營收可望年增雙位數，創新高，短線雜音是客戶季底提前拉貨，使7月營收低於6月，市場誤會成長動能減弱，而股價拉回整理。

但預料7月營收是IPC族群下半年相對低點，未來幾個月一路旺到年底，股價跌不是壞事，漲不回來才是利空。

廣積(8050-TW)、振樺電(8114-TW)、威強電(3022-TW)、立端(6245-TW)、虹堡(5258-TW)等半年報數字亮麗的IPC，經過近日的修正後目前都站回5日線，顯然換手成功。

網通半年報佳，目前價位也在5日線上，智邦(2345-TW)、仲琦(2419-TW)、常珵(8097-TW)、神準(3558-TW)、波若威(3163-TW)、啟碁(6285-TW)等。