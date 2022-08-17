台股攻萬六 半導體／IC設計股 連手軋空手?

【撰文/陳子榕】

台股周二(8/16)收15,420點，小漲3點，成交量2,084億。台股於周一站上季線後，量價配合得宜，持續挑戰半年線，短線整理，中長線因券單還有61萬張，這些券單成為潛在買盤，台股持續向萬六邁進。

萬寶投顧陳子榕表示，美國於8月10號公布7月的消費者物價指數(CPI)，結果顯示年增率下滑至8.5%，低於市場預期8.7%，代表美國的通膨，有稍微緩解的跡象。雖然美國總統拜登曾對外表示，這些有關通膨的數據指標早就已經過時了，但是在新指標尚未出來之際，市場投資人當然還是以舊指標馬首是瞻，CPI年增率下滑，當晚美股立刻大漲2%，市場解讀為通膨可能已經觸頂，那麼聯準會有可能升息不再升的那麼的迫切，進而降低了美國經濟衰退的可能性。

台股自從國安基金進場開始，台股行情便在半信半疑中啟動，投信不斷的買超，而今年已經賣超台股快要一兆元的外資，依舊在停看聽，並沒有因國安基金進場而立即大幅度加碼。國安基金護盤買進的權值股，近期都表現的不錯，像是台積電(2330-TW)、鴻海(2317-TW)、台達電(2308-TW)、兆豐金(2886-TW)、台塑(1301-TW)、廣達(2382-TW)等已脫離谷底。

萬寶投顧陳子榕指出，台股站穩萬五之上，接下來將挑戰萬六，雙軋行情正式啟動，軋空手和軋空單，此行情欲小不易。自國安基金進場7月13日融券餘額為53.19萬張，至8月15日融券餘額為61.63萬張，融券一路增加，軋空單勢在必行；而軋空手近期的成交量平均約在2,000億左右而已，加上融資並沒有大幅的增加，可見散戶和外資持股比例相當低、甚至於空手，未來回補台股的力道將非常強。

萬五之上，哪個族群為多頭總司令，台積電大聯盟為重中之重，除了台積電本身是國安基金大幅買進的標的之一，美國晶片法通過，也有利於台積電。其中台積電概念股: 辛耘(3583-TW)、中砂(1560-TW)、世芯-KY(3661-TW)、公準(3178-TW)、光罩(2338-TW)、家登(3680-TW)、閎康(3587-TW)、創意(3443-TW)、M31(6643) 等，多可注意拉回承接點。

在萬五之上，陳子榕推薦三檔具產業透明度高且具籌碼優勢個股，幫助大家選股：

世界(5347-TW)，世界先進第二季合併營收、營業利益、稅後淨利等同創歷史新高，累計上半年合併營收達287.93億元，較去年同期成長48.9％，平均毛利率年增9.6個百分點達49.2％，營業利益108.99億元，較去年同期成長逾1倍，稀釋每股淨利5.39元，上半年獲利賺逾半個股本。股價底部翻揚，挑戰季線。

漢磊(3707-TW)，漢磊受惠於國際IDM廠擴大委外，晶圓代工及磊晶矽晶圓產能維持滿載，至於氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等第三代半導體接單強勁，訂單排到明年上半年，看好漢磊第三季營運表現可望續締新猷。券資比36%，可望有軋空行情。

燿華(2367-TW)，燿華受惠美系手機大廠新品拉貨旺季到來，加上燿華拓展汽車板、電動車、低軌衛星等產品也逐漸展露成效，因應客戶、產品均成長，日前也規劃下半年有新產能開出，因此預期燿華第三季營運將拉到全年高峰; 股價創近期新高，偏多不變。

萬五以上操作，仍以選股為重，哪類族群與題材容易有價差? 陳子榕認為是元宇宙相關個股。陳子榕提到近期推薦的揚明光(3504-TW)搭著元宇宙的光環，漲幅高達 40%；采鈺(6789-TW)大漲20%，此外，HDI板的華通(2313-TW)短線也揚升15%；燿華(2367-TW)中長線看好，股價亦創新高；威盛(2388-TW)於8/9推薦後，股價創新高了；IC設計股晶心科(6533-TW)於8/4推薦後，股價大漲23%；所挑的個股，紛紛大漲，這就是懂得好股票低接的甜美果實。

陳子榕說到加入她的粉絲團好處非常多，除了飆股不漏接外，從週一至週日還有非常棒的資料可以看，現在就立即加入她的粉絲團! 索取「滿漢大餐飆飆股」。

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