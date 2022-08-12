台積電挑戰半年線 半導體、 IP、太陽能族群可望重返榮耀？

【撰文/陳子榕】

受惠美國七月CPI觸頂以及共軍軍演告一段落，台積電(2330-TW)繳出七月營收亮眼成績單；台股周四(8/11)收 15,197點，大漲258點，成交量放大至2,190億。夾著高達63萬張券單，量價配合得宜，繼續走軋空行情。之前萬寶投顧陳子榕告訴大家要懂得危機入市，現終於迎來好果子吃。

萬寶投顧陳子榕表示，美國女股神也伺機抄底；繪圖晶片大廠輝達財報差強人意，不過，美國女股神 伍德（Cathie Wood）的方舟投資公司（Ark Investment）逢低承接，買超輝達6,500萬美元，在科技股發出獲利示警時，其股價已先行反應利空，趁著利空鈍化時，趁機抄底大撿便宜貨。近期半導體族群，可望再度高飛，台積電 (2330-TW)、 聯電(2303-TW)、 聯發科(2454-TW) 、大立光(3008-TW)、 智原(3035-TW) 、力旺(3529-TW)、創意(3443-TW)多可留意。

除此之外，在政策加持下，美國聯邦參議院通過「通膨削減法案」，這項規模4,370億美元的法案包含對抗氣候變遷、降低處方藥價、對企業加稅等三大環節。這項法案將挹注3,690億美元於乾淨能源補貼，包括提供稅務優惠給電動車買主、資助再生能源計畫。此法案將再度帶動台灣太陽能產業的旋風，台系太能陽相關類股可望受激勵。

萬寶投顧陳子榕指出，蔡政府為落實能源轉型目標，在110年「綠能科技產業創新推動方案2.0」，其中，離岸風電與太陽光電為台灣再生能源發展之主力，預計 2025 年太陽光電裝置容量達 20 GW。截至2021/11太陽光電併網容量僅7.1GW，達成率81.14％連續2年未達標。相關的能源政策不斷推陳出新也帶動了台灣太陽能概念股族群的走勢，安集(6477-TW)、元晶(6443-TW)、聯合再生(3576-TW)、茂迪(6244-TW)、國碩(2406-TW)、碩禾(3691-TW)、中美晶(5483-TW)等可留意。

再來，因共軍軍演之下，大家對於衛星通訊升級為國安問題，目前台灣網通大廠包括中磊（5388-TW）、啟碁（6285-TW）、仲琦（2419-TW）、明泰（3380-TW）、智邦（2345-TW）等等，在低軌衛星和O-RAN、5G專網已布局一段時間，相關技術和軟硬體整合的能力多已就定位；不過，操作上陳子榕建議不追價，拉回靜待好買點再切入。

萬寶投顧陳子榕強調，萬五之上，選股不選市， 元宇宙相關個股股性活潑，較有空間。陳子榕提到近期推薦的揚明光(3504-TW)搭著元宇宙的光環，漲幅高達 40%；采鈺(6789-TW)短短六個交易日，大漲20%，此外，大立光(3008-TW)由1,985元至今，價差高達135元；HDI板的華通(2313-TW)短線也揚升15%；為了幫助大家選股，陳子榕繼續再推三檔給大家參考:

元晶(6643-TW)，在政府能源政策助攻之下，太陽能廠今年營運看旺。元晶因消化去年一張低毛利的訂單造成毛利率略低於預期，低價訂單在今年6月出貨完畢。下半年出貨單價會反映原物料價格波動，公司力求毛利率維持平穩。元晶響應政府的能源轉型政策，近兩年大舉擴產，目前產能全滿，訂單能見度直達年底，下半年營運表現還會優於上半年。

聯合再生(3576-TW)，隨著各國政府積極推動再生能源政策，估今年全球太陽能模組安裝量有望較去年成長三成，產業正朝樂觀情境前進，並朝賣方市場發展，聯合再生將受惠。

燿華(2367-TW)，七月合併營收年增55.2%，Q1虧損0.4元，Q2獲利0.4元，由虧轉盈，低軌道衛星用板已開始出貨，營運谷底已過，外資連四買超6,700多張，股價突破所有均線，看好長線走勢。

陳子榕說到加入她的粉絲團好處非常多，除了可以免費拿到飆股外，從週一至週日還有非常棒的資料可以看，現在就立即加入她的粉絲團! 索取「衛星小尖兵」。

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