崇越集團安永鮮物推出 「樂魚」 為台灣石斑魚增出路

【撰文／陳澤樂】

響應政府支持漁民的號召，紓解石斑魚的產銷困境，崇越集團(5434.TW)舉辦「台灣健康好魚．新品發表會」，新餐飲品牌「樂魚」營運，多款台灣魚漢堡單價從150元到220元不等，套餐210元到280元不等，展現崇越集團董事長郭智輝推廣大健康的經營理念，力行企業社會責任(ESG)精神。

崇越集團集結旗下「安永集團」的「安永生活」、「安永生技」、「宜蘭安永樂活」、新成立的「樂魚Blue Fish」漢堡新品牌，今推出石斑魚、虱目魚、旗魚、海鱸等台灣在地食材製作的美味餐點，並邀請農委會主委陳吉仲、經濟部中小企業處長何晉滄、漁業署署長張致盛、工業局局長呂正華、台灣地方創生基金會董事長陳美伶共襄盛舉，產官攜手引領台灣漁產產業升級。

中國以石斑魚檢驗出孔雀石綠、結晶紫為由，從上月中旬暫停台灣出口石斑，為支持台灣石斑魚養殖戶，安永成立新餐飲品牌「樂魚」，推出「香柚和風石斑堡」，選用台灣在地「龍虎斑」，肉質兼具龍膽石斑的膠質Q彈與老虎斑的細緻，搭配柚子蘿蔔與青蔥柚子醬，具備清爽的和風口感。石斑堡除於樂魚光復店試營運期間限量供應外，也將在宜蘭安永心食館、台北大學三峽校區心湖會館「學長的店」同步販售。

安永表示，樂魚餐點全採用台灣在地魚種，如海鱸、鬼頭刀、虱目魚、旗魚等。「脆脆海鱸堡」嚴選安永鱸魚、「夏威夷馬西魚堡」選用台灣在地─鬼頭刀(夏威夷語mahi-mahi)、「蜂蜜芥末虱目魚」以虱目魚菲力經醃製，「美味旗魚堡」、墨西哥辣椒的「熱浪鮮蝦」、蔬食者的最愛「經典菇菇蛋堡」及地瓜薯條、炸魚等美味餐點都是台灣食材，即日起至8月31日試營運期間，樂魚光復店餐點全品項限量特惠供應。

崇越集團賴杉桂副董事長表示，集團啟動智慧養殖研發，預定每年投入30至60億元，整合集團太陽能電站及環保工程業務，發展「漁電共生」，接軌淨零碳排的國際趨勢。此外，已與臺灣海洋大學、澎湖科技大學、高雄科技大學、高雄餐旅大學等校簽訂產學合作，培育、儲備人才，為企業人才永續打下穩定根基。

安永樂活董事長翁金珠表示，安永集團以半導體級的設備與技術守護食安，為消費者端上安心美味。安永集團建構億元級「產銷一條龍」的食品安全體系，於高雄彌陀設立世界級水產加工廠，每月可處理150噸的魚產，預計9月處理量能將提升到200噸。今年導入部分自動化設備後，明年月處理量更可拉升至300噸。去年安永採購台灣國產魚的金額，年增成長近1成，並向半導體級的全自動化生產邁進，帶領MIT漁產產業升級，與政府攜手，力拚外銷海外市場。