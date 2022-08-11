蘋果攻元宇宙 大立光帶領大盤衝季線？

【撰文／陳子榕】

台股週二(8/9)收15,050點，上漲29點，成交量1,844億，連續三日站上萬五。

台積電(2330)於500元具支撐；聯電(2303)的40元可望成為地板價；聯發科(2454)597元已是相對低點；大立光(3008)股價已突破所有均線，站上2,100元，創下近期高點，今年9月蘋果新機i14問世，與蘋果攻元宇宙商機之下，蘋果零組件的拉貨潮已提早顯現，相關個股有機會再走一波揚升行情。

蘋果首款VR+AR的混合實境頭戴裝置，最快在明年就會推出，而且價格不便宜，傳出售價可能高達3,000美元左右(約台幣83,500元)，將是目前市面上相關產品中的最高價。這款頭戴式裝置，預計會利用高速的晶片以及高階的螢幕顯示器和傳感器，將兼具擴增實境(AR)和虛擬實境(VR)雙重功能，可以用高品質的感官體驗來操作遊戲。

美國元宇宙概念股RBLX創波段新高，將帶動近期在台股被點名具元宇宙概念的硬、軟體、製造或代工或周邊零組件等相關股票，包括義隆(2458)、鈺創(5351)、瑞昱(2379)、智原(3035)、驊訊(6237)、揚明光(3504)、宏達電(2498)、璟德(3152)、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、創惟(6104)、威鋒電子(6756)、台積電(2330)、聯電(2303)、台達電(2308)、研華(2395)、晶技(3042)、威盛(2388)、中光電(5371)與凌陽(2401)等。

蔡政府也嗅到了元宇宙商機，行政院宣布，行政院政務委員唐鳳接任數位發展部首任部長，數位部預計27日掛牌。數位發展部架構有2署、6司、1行政法人與3統管的財團法人。2署為數位產業署、資訊安全署；6司分別是數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司；行政法人為資安研究院，預計年底成立；統管的財團法人為資策會、電信技術中心與台灣網路資訊中心。在政策加持下，相關AR VR MR軟硬體商機，可望逐步成長。