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網通小鬼當家

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

在經過中國軍演後，台股展開一波反彈行情，但是反彈行情的主軸卻有很大的改變，半導體族群因為輝達和美光陸續發佈獲利預警，股價收到壓抑，反倒是今年獲利大幅跳升的網通和光通訊個股，表現相對強勢，加上這波反彈量能不足，淺水無大魚，中低價位的網通股成為反彈的主軸。

缺料問題解決 獲利跳升

我在之前的週刊就分析過，網通股今年獲利大幅成長最大的主因在於缺料問題改善，歐美各國仍積極推動5G、WiFi 等基礎建設，囤積的訂單在今年得到釋放，目前產業能見度已到明年上半年。

從最近公布的上半年獲利來看，正基上半年EPS 5.16 元、年成長達90%、啟碁上半年EPS 2.2 元、年成長達52%，神準上半年EPS 8.75元、年成長達150%，波若威第2季獲利更創10年新高。

中磊單季、上半年營收也同創歷史新高，訂單能見度已看至明年上半年，過去影響實際出貨無法滿足訂單之關鍵原因，除了晶片到貨量不足 外，尚有長短料調度問題，而自6月起已明顯改善，加上運輸也逐漸恢復正常，因此樂觀預期今年下半年營收將可續創新高，第3、4季將逐季成長。雖有通膨干擾，法人認為電信端訂單相當穩健，雖然家庭方面需求可能略有減緩， 但企業端對於寬頻升級需求仍相當強。

訊舟獲利大幅好轉

在低價網通股當中，比就值得注意的是在訊舟(3047)，從五月開始營收年月雙增，雖然增加幅度還不多，但可以看出來基本面已經轉好，而以獲利來看，上半年總共獲利 0.62 元，下半年獲利還會持續成長，觀察股價8/9爆出超過10萬張的天量，雖然留了上影線，但k線仍是紅棒，隔天再往上攻堅，高又過高，低不過低，股價持續強勢表態，仍有高點可以期待。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1502期】

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