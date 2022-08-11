18檔Q2獲利倍增黑馬

【撰文／賴建承】

時序已來到8月中旬，美、台第二季財報公告接近尾聲，不過在財報陸續公告階段，確實出現了許多雜音，庫存與需求減緩等問題仍是最大宗，台灣包括了電子下游；IC設計的聯發科、盛群、智原；面板的友達、群創；PA的穩懋，及載板的欣興等均釋出保守展望。而近期美國方面有 Nvidia發布獲利預警，美光下修財測等，使得半導體股大舉拉回，抵銷了520 億美元晶片法案的利多，顯示企業獲利與展望仍是多頭選股的王道。雖然台股短線上受到中國軍演影響而缺乏動能，指數始終於萬五附近震盪，不過筆者認為非經濟因素僅是暫時，且台股位階遠低於日股、韓股與美股，配合月線上揚，研判支撐力道不弱，研判台股當有補漲空間。在通膨壓力與軍演告段落後，台股將先挑戰季線反壓，第二目標為15720點(自18619跌至13928，共計跌了4691點，反彈0.382)，相當於可突破頸線15616點，第三目標則為反彈0.5落在16274點，也就是能來到去年5月大頸線16162點的壓力，在後續還有不少空間下，建議選三合一好股偏多操作。

網通股為最佳男主角

附表18檔公司為第二季EPS較第一季呈現倍增或轉虧為盈股，類別包括了網通、航太、光電等，也是筆者於近幾期週刊中提到的產業。首先在網通股方面，在中國解封與晶片缺料問題減緩下，網通廠6月營收明顯回升，由於第三季為網通傳統旺季，配合5G持續擴建、wifi6滲透率增、低軌道衛星商機等三大亮點加持下，看好的網通股紛紛大漲。附表網通股有仲琦(2419)、訊舟(3047)、聯亞(3081)、波若威(3163)、華星光(4979)等，其中華星光第二季EPS 0.63元，呈現由虧轉盈，在外資與投信連袂買超下，股價創下波段新高，成為近期網通股裡的大馬仲琦(2419)第二季EPS 0.53元，較上季的EPS 0.23元，成長130.4%，累計上半年EPS 0.76元，短線股價漲多陷入整理，只要月線不失守，多頭格局可望延續。訊舟第二季EPS 0.47元，較首季成長213.3%，股價連續大漲突破頸線，外資也呈現買超，不過因短線急漲，不建議追高，待壓回去年底頸線或5日線不破再切入。

波若威股價創高，聯亞具作帳契機

受惠美國基礎建設推動，電信、下世代PON等市場需求升溫下，光通訊廠波若威(3163)，第二季獲利大增，稅後賺1.5億，單季EPS2元，已超過去年一整年，EPS季增率高達227.9%，累計上半年稅後淨利1.96億，年增23倍，EPS 2.61元。短線股價爆大量，須提防漲多拉回，不過外資剛買，先觀察後續買盤是否積極，倘若僅是短進短出資金，則建議保守應對。聯亞第二季毛利率達32.57%，較第一季的25.01%大幅成長，使得第二季EPS走揚來到0.98元，比首季的EPS 0.22元，呈現季增345.5%，累計上半年EPS 1.2元。展望第三季，中國TELCOM產品需求已明顯回升，消費性產品的感測器和雷射需求可維持高檔。雖然外資一路調節，但在投信7月底剛進場買下，不排除會成為第三季作帳焦點，7/29高點158元不失守，多頭可期。

漢翔、揚明光投信認養

航太股方面，漢翔(2634)受惠民航機大廠產能提升，帶動漢翔組合件、發動機零組件等出貨攀升，第二季營收73.59億，季增28%、年增23%，EPS 0.63元，比預估來得高，較首季EP S0.22元，成長186.4%。由於下半年另有F-16A/B性能提升、高教機等貢獻營收下，業績逐季攀高可期。外資與投信買超，股價突破收斂三角形整理，月線不破可積極布局。豐達科(3004)，第二季EPS 0.94元，呈現虧轉盈，股價也悄悄創波段高，不過成交量不大，須留意流動性風險，僅可低接不追高。而光電相關的則有亞光(3019)、揚明光(3504)、GIS-KY(6456)等，在大立光大漲後有機會跟進。其中揚明光，Q2 EPS 0.43元，較第一季成長126.3%，股價在年線之上橫盤整理已久，投信也有少量買盤，月線不破偏多操作。其它如美律(2439) 、由田(3455)、訊連(5203)、旭隼(6409)、研揚(6579)等也是第二季獲利成長表現驚人股，且技術形態均偏多頭，建議以10日線作為短多關鍵，中線上則以月線為多空分水嶺。

大田H1賺一個股本，下半年續旺

傳產股中有鋼聯(6581)、大田(8924)、福興(9924)，其中大田(8924)第二季營收23.39億元，季增52.87%，年增14.32%，EPS 7.43元，季增率138.1%，主要受惠於疫情後的健康意識抬頭，以及大田自動化生產比例提高，帶動營收創下歷史新高，上半年營收38.69億元，年增11.56%，EPS 10.55元。展望下半年，高球有望持續普及，加上近期大田推陳出新的球具獲得好評，已取得多項專利，同時下半年為傳統旺季，將有助營運維持高檔。近期股價沿5日線上漲，月線亦呈現上揚，一旦法人回補庫存，股價有望往完全填息邁進。