指數回穩 半導體股看誰？

【撰文／黃清照】

上周台股突破波段新高，打出短底，空頭能否結束?關鍵在於季線壓力能否有效突破，目前指數距離季線剩300點左右，隨著升息及電子的調整庫存利空逐步淡化，台積電率先站上季線，雖然拉回震盪，但法人持續站在買方，多頭將重掌兵符，傳產股方面，航運股也開始反應基本面，長榮創下波段新高並完成填息，陽明、萬海緊跟在後。在中小股方面，IPC、車用及網通都是台股最強的族群，車用方面，我看好比亞迪概念股胡連，已經推薦很多期了，股價同樣創下波段新高169元，法人報告估到180元以上，投信不斷買超，還有空間。網通股智邦7月營收持續高標水準，Q3季營收有望挑戰200億元，股價在除息後最高漲到286.5元，投信也是不斷買超。

可見車用及網通股都是現在的當紅炸子雞，不僅有題材、又有基本面支撐，內外資簇擁下，資金推升股價表現優於大盤，石英元件族群過去我也大力推薦，終端應用也是在車用及網通上，我認為是下半年可以留意的族群之一。

另外還有像半導體族群都已經修正到夠低了，同樣也是中長線的買點浮現，獲利穩健的像IC封測我認為相對安全些，欣銓股價也表現強勢，龍頭日月光也回到季線附近了，整個族群也都有比價空間。半導體除了封測外，上期我也有推薦到低估的IC設計股，如智原、世芯-KY都是我推薦過的個股，本期推薦半導體族群的最上游-矽晶圓，本期推薦合晶、中美晶兩檔低估的矽晶圓股給大家。

中美晶業內業外皆美

中美晶(5483)上半年繳出漂亮成績單，累計合併營收為390.40億元，年增17.5％，營業淨利130.10億元，年增57.2％，每股盈餘5.26元。Q2 EPS 3.11元，季增44%，上半年獲利主要來自太陽能事業的成長動能強，今年預估將成長30%。太陽能事業光是上半年營收就達到51.9億元，全年營收將首度突破100億元大關，非半導體業務也持續成長。因應熱絡的市場需求，中美晶今年計畫擴增大尺寸電池產線，瞄準高轉換效率模組利基市場，並將事業延伸到綠電生產、儲能及綠能轉售等領域。