【撰文／王榮旭】

蘋果公布Q3財報，Q3營收829 億美元創歷史新高，主要成長動能來自iPhone 銷售以及服務收入，但從營收細項來看，Mac和iPad以及穿戴裝置銷售相比去年皆呈現衰退，所幸i13銷售數字優於預期，從Android 用戶跳槽到使用iPhone的用戶相較往年成長許多，從今年中國618活動即可發現iPhone銷售成績相對 Android陣營亮眼許多，中低階手機庫存持續攀升，緊接iPhone 14系列預計9月發表，雖然智慧型手機銷售持續低迷，但蘋果此次重心放在取得更多市佔，估計售價將與i13價格相差不遠，隨著新品發表加上供應鏈舒緩，下半年看好打敗景氣衰退壓力，蘋果股價自6月低點129.07漲到167.81，反彈三成領先所有均線，相關供應鏈值得留意。

利空測底，大立光重返股王

大立光自2020年股價回檔整理近兩年，半導體市況出現雜音，產業進入庫存調整期，加上矽力-KY分割股票一拆四、信驊股價跌落兩千大關，大立光成功收復所有均線重回股王寶座。大立光上半年EPS 78.36元，毛利率自Q1谷底53.38%回升至55.82%，法說會釋出Q3展望，受惠新機種拉貨，看好7月比6月好，理論上8月比7月好，下半年高階鏡頭出貨量高於上半年，大立光提醒庫存狀況仍是一大問題，市場預期終端銷售狀況差，Q3進入傳統旺季，雖然利空不斷，大立光股價反而緩步墊高，在投信回補下，股價自五月低點1525元反彈到2120元，反彈近四成。

華通7月營收創歷史次高，Q3成長雙位數

華通(2313)Q2因上海封城影響導致出貨受限，加上進入手機進入淡季，Q2 EPS 1.21元，上半年EPS 2.79元，下半年隨惠州軟板廠、重慶 HDI 廠陸續完工，加上蘋果新機產品備貨，7月營收68.88億已創歷史次高，Q3營收看好成長雙位數，全年獲利挑戰6元，本益比僅8~9倍。隨手機市場逐漸成熟，華通持續開發其他新應用，軟板目前產能雖不大，但潛在市場發展極大，除了軟板外，華通衛星板領先布局，看好地面接收板成長性將優於天上衛星板，股價領先站回所有均線，在外資、投信同買下，挑戰今年高點53.5元。