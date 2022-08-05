利用軍演危機入市 外資大買台積電、聯電、IC設計迎來反彈波？

【撰文/陳子榕】

繼裴洛西訪台後, 中國大陸8/4-8/7一連串的軍事演習，台股近期利空測試，盤中震盪幅度高達百點，不過在國安基金穩盤下，拉抬權值股台積電(2330-TW) 、聯電 (2303-TW)、聯發科(2454-TW)等等，最終神龍擺尾。週四(8/4)台股收14,702點，下跌74點，成交量1,955億；台指期今日由低點拉升近200點，可見政策護盤的決心。

萬寶投顧陳子榕指出，由盤面上來看，時序進入暑假期間，最近大家有沒有發現?很多具有知名度的名人，都在發行NFT，而且一發行NFT就是秒殺，搶購一空，例如：Ezek和周杰倫潮牌聯名的NFT小熊，民眾毫不手軟準時搶購，限量1萬個小熊NFT瞬間秒殺，一顆NFT售價約合1000美金（約新台幣約2.7萬元），合計當天就秒賺了2.7億台幣。像這樣的例子不勝枚舉。而NFT到底是怎樣的「黑科技」?還有投資人面對這股NFT狂潮該如何調整手上的持股?今天陳子榕都將為你詳盡解答。

萬寶投顧陳子榕說明，何謂NFT? 「NFT」又稱為非同質化代幣 (non-fungible token)，具有不可分割、不可替代、獨一無二等特點。在區塊鏈上，數位加密貨幣分為原生幣和代幣兩大類。而代幣之中又可分為同質化和非同質化兩種。對於藝術家而言，NFT 藝術作品可以利用 NFT 這種加密數位貨幣交易，並在區塊鏈上記錄、清算、儲存，避免出現盜版。

NFT的應用，可分為以下幾類：知識產權領域、實體資產

記錄和身份證明、金融票據、藝術創作等。根據調查顯示，目前全球NFT市場產品分類佔比：收藏目的(76%)、藝術(9%)、遊戲(7%)、支援技術(4%)、元宇宙(2%)、運動(1%)、其他(1%)。NFT正在火熱發展中，遊戲廠商非常關注相關商機，許多業者正規劃將經典遊戲的角色發行為NFT虛擬收藏品，提供給玩家或投資人收藏或投資，讓擁有IP智慧財的遊戲廠商躍躍欲試。

萬寶投顧陳子榕表示，近期元宇宙概念股從硬體延伸到軟體，市場資金轉戰遊戲、文創族群，包括華義 (3086-TW) 、辣椒 (4946-TW) 、霹靂 (8450-TW) 、中環 (2323-TW) 等均見到強勢攻頂，激勵遊戲類股再掀行情。傳奇 (4994-TW) 、網龍 (3083-TW) 、宇峻 (3546-TW) 、昱泉 (6169-TW) 、弘煜科 (6482-TW) 等都有不小的漲勢。

相信有看過陳子榕文章的人一定看過這句話「想切入元宇宙就找陳子榕」，為何陳子榕有這樣的自信呢? 因為近期在69.5元買進揚明光(3504-TW)搭著元宇宙的光環，讓揚明光(3504-TW)漲到破百的價位，漲幅高達40%；而采鈺(6789-TW)則是在290元買進，短短六個交易日，漲幅高達20%，成績斐然，陳子榕相信她是目前市場上少數可以拿出元宇宙真實績效的分析師，所以「想切入元宇宙就找陳子榕」!以下三檔股票是陳子榕認為，值得留意與觀察的：

聯發科(2454-TW)，因手機需求不振，今年以來股價已下跌43%，同期加權指數下跌25%，以明年獲利估算，目前聯發科本益比降至9倍，過去兩年平均本益比為18.1倍 ，聯發科股價已大幅反應手機市場的衰退，就長期來看，聯發科獲利成長來源將轉到非手機領域，可望受惠於正在發生的數位轉型趨勢，最壞的情況已過。

晶心科(6533-TW)，深耕RISC-V多年，為台灣RISC-V指標廠商，隨著5G、WiFi 6等技術規格升級速度加速，帶領IoT市場將持續成長，相對傳統x86、ARM架構，RISC-V將以其低成本的開源商業模式、以及模組化提供快速設計開發等特性，於IoT市場快速茁壯，未來幾年晶心科將受惠RISC-V產業爆發性成長，RISC-V貢獻將逐年增強。

霹靂 (8450-TW)，首發NFT虛擬公仔告捷，在國際平台VeVe上線秒殺，「霹靂英雄戰紀之刀說異數」四個人氣角色，包括素還真等，共30,552組虛擬公仔、每組單價40美元，瞬間一秒創造逾台幣3,300萬元收益，法人估，與VeVe分潤拆帳後，可望為霹靂一秒賺進台幣數百萬元。

陳子榕說到加入她的粉絲團好處非常多，除了可以免費拿到飆股外，從週一至週日還有非常棒的資料可以看，現在就立即加入她的粉絲團! 索取「宇宙天選之股」。

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