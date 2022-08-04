地緣政治衝擊 誰有超額利潤？

【撰文／陳子榕】

台股週二(8/2)受美國眾議院議長裴洛西訪台的地緣政治緊張氣氛升高，最終指數收14,747點，下跌234點，成交量2,149億元。不過，有國安基金備戰下，盤中拉抬金融指數，原本盤中一度大跌三百多點，尾盤跌點收斂，指數不破月線14,635點，靜待裴洛西完成亞洲行之後，指數可望重返原本多方軌道，重返萬五，甚至上看季線。

從美國股市來看：美國聯準會利率會議完美落幕，市場預期調升三碼，美債殖利率下跌，市場投資人重新擁抱風險性資產，加上蘋果公司挺過中國封控防疫的供貨難關，上週公布上季營收與獲利優於市場預期，iPhone銷售穩健功不可沒，推升美國那斯達克、費城半導體指數重回季線。

上週台股週五收15,000點，為指數自13,928點反彈以來收盤新高，週線、月線同步收紅。權王台積電(2330)一度站上500元整數關卡，而股王大立光(3008)，在蘋果財報助攻下，站上2000元大關。有道是「春江水暖鴨先知」，電子股利空測試下，股價可望利空鈍化，讓我們拭目以待！

目前傳統的消費性電子市場正在萎縮，我著重題材就必須放在「未來性質較高」的新科技、新趨勢身上，比如低軌衛星和元宇宙相關具備話題性的未來科技。低軌衛星的商機有多旺？根據調查，2023年全球衛星產值達3,083億美元，而全球前四大的低軌衛星營運商，分別是美國Starlink、英國政府與印度電信合作的One Web、加拿大Telesat及Amazon底下的Project Kuiper。