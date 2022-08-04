【撰文／黃清照】

七月初當時我判斷大盤在萬四已完成下跌五浪，隨時展開中級反彈，目前我規劃將有ABC波反彈，指數自13928反彈到最高15035，此波反彈近千點，隨著美國眾議院議長訪台，加上共軍實施軍演三日，市場擔憂變數不計價砍出持股，台股進入量縮僅靠尾盤成交量免強撐上1750億。但國安基金宣布進場，短線大盤以月線做為支撐，選股不選市，選擇優質股逢低布局。

電動車長線看好，貿聯、健和興本益比低估

晶圓代工廠如台積電、聯電、力積電、世界先進公布業績，釋出下半年展望，其中以世界先進看最壞，表示客戶庫存調整，預計調整2季~4季，先前我就不斷提醒已超漲，當時最高漲到177元，但獲利跟不上股價，去年全年獲利7.21元，今年上半年EPS5.48，股價自高點跌到最低65元，大跌將近六成才出利空，反而有利空出盡，股價開低走高。但半導體庫存進入調整，對於車用電子反而是好事，去年因缺晶片無法出貨，今年業績大爆發。多次看好的貿聯-KY(3665)受惠併購LEONI工業事業群效益，Q2業績大好，季增2成，年增100%，今年看好可以賺2個股本，7月大買4440張，股價三百元附近整理，本益比僅15倍，長線看好。

同為特斯拉供應鏈之一的健和興(3003)值得留意，受惠電動車、充電槍、儲能系統等新能源趨勢，Q2營收12.88億，季增8.46%，年增8.02%，雖然成長力道不如貿聯，上半年獲利3.34元優於預期，股價近期打出短底，本益比僅12倍更低估。健和興產品應用於綠能及車用連接器，綠電相關占比七成，汽車占比2成，主要出貨充電槍，目前既有廠房產能已滿載，僅能透過增加產線與去瓶頸增加產能，新廠已規劃建立，預計2Q23完工，屆時將建設充電槍新產線，加上上半年因銅價上漲影響毛利率，下半年隨著銅價回落利益逐漸顯現，全年獲利估可達6.5元，看好綠能、充電槍兩大產品線將成為公司重要成長動能。