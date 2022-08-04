解封！航太商機大爆發

【撰文／賴建承】

台股挑戰萬五仍須努力，除了近期美國、中國、台灣等公布的7月製造業PMI均呈現下滑外，美國眾議院議長裴洛西的來訪，引發台灣股匯市的動盪，加上台灣6月景氣對策燈號分數降為27分，7月製造業PMI為47.8%，中斷連續24個月擴張，轉為緊縮，且跌幅高達5.8個百分點，創單月最大跌幅，使得股市回測月線支撐。不過，Fed下次會議在9/22，且非經濟因素影響只是一時，加上台灣整體經濟結構仍屬強勢，又有國安進場護盤，在美四大指數早已突破季線下，研判台股當有補漲空間，故在此次非經濟因素告一段落後，將再攻萬五。此外，指數自18619跌至13928，共計跌了4691點，反彈0.382滿足點落在15720點，相當於可突破頸線15616點，反彈0.5則落在16274點，也就是能來到去年5月大頸線16162點的壓力。在後續還有不少空間，建議鎖定主流股偏多操作，包括蘋概股、網通、汽車組件、車用電子、IPC、節能、航太等。

新冠疫情折騰航空產業兩年多，隨著各國邊境管制鬆綁，國際航空旅行需求將在2022年復甦，2023年呈現大爆發，由於航太維修業務與全球航空產業連動，疫情前每年約以3～5%速度成長，研判在疫情後將大舉爆發，積壓的維修需求會在短期爆發，根據管理諮詢公司Oliver Wyman預估，2022、2023年維修商機，可望跳增42%及12%。此外，未來20年間，全球需要約3.9萬架新造客機與貨機，其中1.5萬架用於汰舊換新。國際兩大飛機製造商波音及空巴也恢復客機量產，波音的737-MAX，預計2022年底單月產35～40架，2023年底單月生產40～45架，至於空巴在單走道飛機方面，2022年單月產60架以上，2023年單用生產可達65架，難怪波音股價自6/14以來大漲了約52%。

航太業共有航太製造和維修兩大核心業務，在台約有150家廠商，在這一波球航太復甦之際，台灣廠商可望明顯受惠。附表有8檔相關上市櫃公司，研判下半年到明年之業績成長可期。漢翔(2634)受惠民航機大廠產能提升，尤其是空巴、波音積極拉升單走道飛機產能，帶動漢翔組合件、發動機零組件等出貨攀升，第二季營收73.59億，季增28%、年增23%，上半年營收131.28億、年增23.56%，預估第二季單季EPS上看0.4~0.5元。在軍用業務方面，F-16A/B性能提升，由美國洛馬公司與漢翔公司，將空軍現有140架F-16構改為F-16V，加上匿蹤、新雷達和配備新武器，對漢翔維修業績有利。此外，高教機自製率達55%，今年交機數約8架，2023年起17架，營收貢獻高峰將落於2023~2024年，年營收估計可貢獻80～100億，因此，在上述業績加持下，今明兩年獲利不小容小覷。近期外資與投信積極買超，股價也突破收斂三角形整理，月線不破可積極布局。

中興電(1513)布局太陽能電廠、燃料電池、儲能系統等綠能產業多年，近期又加入工研院燃料電池與無人機整合聯盟，搶攻無人機市場商機，使得業績大幅成長。今年五月接獲核三廠的太陽能光電與風力發電機組標案，標案金額約37億元，帶動整體在手訂單重回200億元以上。至於氣體絕緣開關(GIS)、操作器等應用領域，在國產化69kV高壓系統市場中穩居7成的市占率，在電網汰舊換新與輸配電系統需求下，成長可期。目前GIS及工程等在手訂單達230億元，產能滿載，部分訂單能見度看到2030年。第一季EPS1.2元，全年EPS上看4.5元，本益比13倍不高，吸引了外資與投信同步大買，股價也突破下降壓力線，月線不破可逢低布局。

本波鋼鐵股修正不少，不過生產特殊鋼的榮剛(5009)也具有航太商機，第一季EPS0.77元，訂單能見度已達年底，且受惠航太、能源及油氣等高毛利產品價格提高，及需求復甦下，第二季毛利率季增2.83個百分點至34.57％、營益率21.65％，推升稅後獲利5.49億，季增58.83％、年增247.9％，EPS跳升至1.23元，在鋼鐵股裡表現強勁，下半年航太訂單持續回流，營收有望逐季走揚，因此吸引了外資與投信連袂買超，股價也一度站上所有均線，但因4月高點套牢量大，短線恐整理，只要7/19頸線不失守，短線整理後再攻之機會大，屆時不破頸線可布局。生產碳纖維複合材料的拓凱(4536)，第一季EPS3.15元，外資也有少量布局，若壓回月線不破可逢低承接，但因成交量少，必須留意流動性風險。綜上所述，在考量獲利、技術面、籌碼面等條件下，筆者認為漢翔(2634)、中興電(1513)與榮剛(5009)是觀察重點。