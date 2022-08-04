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只通話但不見波洛西？ 南韓總統辦公室坦承「真正理由」

政治風險下 空單保護你

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

從美國聯邦眾議院議長裴洛西傳出訪台之後，中國也將在臺海周邊實施軍演，地緣政治的風險再度升高，再加上我之前不斷跟大家報告的電子股庫存問題，讓台股面臨更多不確定的風險，雖然這不是我們樂意見到的狀況，但是在這種時候，投資朋友一定手上要有空單，不只可以規避風險更可以順勢獲利。

IC設計最強變最弱

過去兩年，因為晶圓代工產能吃緊，IC設計漲價一波接一波，但是在今年消費性電子庫存不斷升高下，加上晶圓代工產能緩解，IC設計也面臨庫存調整，毛利率和獲利都出現下滑跡象。

首當其衝的就是面板驅動IC，由於面板景氣急速降溫，驅動IC下半年進入庫存調整期，聯詠已預估下半年毛利率、價格將下滑，整體展望比先前看法更保守，敦泰(3545)去年eps 30.23元，每股配發15.84元，看起來殖利率很高，但法說會中董事長提到，消費者購買力下降，需求疲軟從手機擴及個人電腦，雖然第2季已經開始非常積極處理庫存忘提，但生產周期普遍4個月，保守預計低迷情況還會持續一陣子。

PMIC和USB IC持續破底

除了驅動IC，電源管理IC和高速傳輸的usb IC也好不到哪去，大摩在報告特別提到，PMIC廠商庫存和定價新風險，對矽力-KY、力智評級減持，維持謹慎態度，認為亞洲廠商將在Q3削減ASP，因庫存水平將繼續堆積到Q3。目前亞洲PMIC廠商的庫存水平為4至6個月，遠高於去年的兩個月。我在兩個月前就看空的茂達，股價在除息後一路破底。

同樣去年紅透半邊天的高速傳輸IC創惟(6104)，從獲利看也開面臨庫存挑戰，6月份單月eps只有0.11元，股價也是屢創新低，IC設計還有許多可以放空的標的。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1501期】

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