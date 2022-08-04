缺料緩解 車電股業績續旺

【撰文／王榮旭】

上市櫃公司Q2財報陸續公布，預計14日前公布完畢，今年上半年自俄烏戰爭開打後，原物料、能源價格飆漲加速通膨惡化，高通膨導致終端消費力道需求降溫，晶圓代工受惠疫情，近兩年營運三級跳，雖然營收仍持續創高，世界先進法說會表示，半導體產業進入庫存調整，目前產能利用率從原先滿載調降至81~83%，原本預計新增的產能將延後半年開出，庫存調整至少2季至一年時間完成，產能鬆動代表價格亦無上漲空間，力積電股價領先破底，世界先進、聯電守前低。反觀Q2財報表現亮眼的股票有機會上漲，茂矽受惠IDM廠及二極體廠擴大釋單，車用二極體及MOSFET接單狀況良好，Q2 EPS1.08元優於預期，財報公布完股價一度攻上漲停。

網通Q2營收表現亮眼，走勢強於大盤

上半年財報已經公佈尾聲，真正影響股價的是下半年業績能否打敗景氣衰退壓力，下半年陸續傳出晶圓代工產能鬆動，先前受限晶片產能吃緊無法出貨反而受惠。智邦(2345)隨著資料中心流量與日俱增，交換器升級需求同步上升，加上相關零組件緩解，6月營收69.14億創歷史新高，Q2營收186.96億相比Q1營收1季增18.86%，股價站回所有均線，投信7月買超力道更甚以往，今年累積買超1.7萬張，下半年進入旺季，全年獲利挑戰一個股本，逢低布局。中磊(5388)6月營收57.21億大幅創高，Q2營收152.06億，季增2成，年增超過五成，去年低基期，今年反而大成長，股價已領先歷史創高到92.1元，投信今年大買1.7萬張，拉回找買點。

車電股拉回找買點

車電股信邦營收連4月創高，Q2營收創歷史新高，季增8.38%，Q3進入旺季，今年獲利優於去年水準，外資持續大買，今年累計買超5580張，股價緩步墊高挑戰今年高點292元。電動車概念股胡連6月營收5.15億創歷史新高，下半年中國加速推動國產化及越南市場狀況好轉，加上銅價下跌，下半年毛利率有望回升，全年獲利估9~10元，投信今年買超1萬張，股價高檔整理。貿聯-KY(3665)Q2業績季增2成，年增率近100%，今年獲利挑戰兩個股本以上，投信7月大買4440張，看好Q2季報行情，股價回測半年線，逢低布局。