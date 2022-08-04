快訊

只通話但不見波洛西？ 南韓總統辦公室坦承「真正理由」

缺料緩解 車電股業績續旺

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

上市櫃公司Q2財報陸續公布，預計14日前公布完畢，今年上半年自俄烏戰爭開打後，原物料、能源價格飆漲加速通膨惡化，高通膨導致終端消費力道需求降溫，晶圓代工受惠疫情，近兩年營運三級跳，雖然營收仍持續創高，世界先進法說會表示，半導體產業進入庫存調整，目前產能利用率從原先滿載調降至81~83%，原本預計新增的產能將延後半年開出，庫存調整至少2季至一年時間完成，產能鬆動代表價格亦無上漲空間，力積電股價領先破底，世界先進、聯電守前低。反觀Q2財報表現亮眼的股票有機會上漲，茂矽受惠IDM廠及二極體廠擴大釋單，車用二極體及MOSFET接單狀況良好，Q2 EPS1.08元優於預期，財報公布完股價一度攻上漲停。

網通Q2營收表現亮眼，走勢強於大盤

上半年財報已經公佈尾聲，真正影響股價的是下半年業績能否打敗景氣衰退壓力，下半年陸續傳出晶圓代工產能鬆動，先前受限晶片產能吃緊無法出貨反而受惠。智邦(2345)隨著資料中心流量與日俱增，交換器升級需求同步上升，加上相關零組件緩解，6月營收69.14億創歷史新高，Q2營收186.96億相比Q1營收1季增18.86%，股價站回所有均線，投信7月買超力道更甚以往，今年累積買超1.7萬張，下半年進入旺季，全年獲利挑戰一個股本，逢低布局。中磊(5388)6月營收57.21億大幅創高，Q2營收152.06億，季增2成，年增超過五成，去年低基期，今年反而大成長，股價已領先歷史創高到92.1元，投信今年大買1.7萬張，拉回找買點。

車電股拉回找買點

車電股信邦營收連4月創高，Q2營收創歷史新高，季增8.38%，Q3進入旺季，今年獲利優於去年水準，外資持續大買，今年累計買超5580張，股價緩步墊高挑戰今年高點292元。電動車概念股胡連6月營收5.15億創歷史新高，下半年中國加速推動國產化及越南市場狀況好轉，加上銅價下跌，下半年毛利率有望回升，全年獲利估9~10元，投信今年買超1萬張，股價高檔整理。貿聯-KY(3665)Q2業績季增2成，年增率近100%，今年獲利挑戰兩個股本以上，投信7月大買4440張，看好Q2季報行情，股價回測半年線，逢低布局。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1501期】

延伸閱讀

Fed官員誓言奮戰抗通膨 明年不太可能降息

台股波動 兆豐投信：聚焦新能源與復甦題材

世界目標價 三外資下調

7月營收／南亞科43億 兩年半低點

相關新聞

缺料緩解 車電股業績續旺

上市櫃公司Q2財報陸續公布，預計14日前公布完畢，今年上半年自俄烏戰爭開打後，原物料、能源價格飆漲加速通膨惡化，高通膨導致終端消費力道需求降溫

政治風險下 空單保護你

從美國聯邦眾議院議長裴洛西傳出訪台之後，中國也將在臺海周邊實施軍演，地緣政治的風險再度升高

解封！航太商機大爆發

台股挑戰萬五仍須努力，除了近期美國、中國、台灣等公布的7月製造業PMI均呈現下滑外，美國眾議院議長裴洛西的來訪，引發台灣股匯市的動盪

利空出盡後的好買點

七月初當時我判斷大盤在萬四已完成下跌五浪，隨時展開中級反彈，目前我規劃將有ABC波反彈，指數自13928反彈到最高15035，此波反彈近千點

地緣政治衝擊 誰有超額利潤？

台股週二(8/2)受美國眾議院議長裴洛西訪台的地緣政治緊張氣氛升高，最終指數收14,747點，下跌234點，成交量2,149億元。

蔡明彰觀點：KIOSK成IPC致勝武器 振樺電大漲後可注意這兩檔

萬寶投顧蔡明彰強調，投資人要有心理準備，這次台海危機將持續一段時間，8月4日到8月7日共計三天的台灣周圍六處海空領域軍事演習，只是裴洛西訪台，大陸文攻武嚇的立即回應，研判後續還有連續性的大動作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。