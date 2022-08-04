蔡明彰觀點：KIOSK成IPC致勝武器 振樺電大漲後可注意這兩檔

【撰文・蔡明彰】

萬寶投顧蔡明彰強調，投資人要有心理準備，這次台海危機將持續一段時間，8月4日到8月7日共計三天的台灣周圍六處海空領域軍事演習，只是裴洛西訪台，大陸文攻武嚇的立即回應，研判後續還有連續性的大動作。

參考1995～1996年上次台海危機經驗，1995年6月李登輝總統訪問美國康乃爾大學，大陸激烈抗議，當大家以為喊喊後沒事了，大陸宣佈7月針對台灣近海區域發射飛彈，一直到1996年3月共進行三波導彈攻勢，文攻武嚇持續長達9個月，使得台股從1995年7月高點5,670點，跌到1996年3月低點4,675點，波段下跌995點，跌幅17.5％。

當然這次台海危機的環境與1995年不同，當年沒有國安基金護盤，現在國安基金已進場，可望力守14,000點底部，可是現在大陸的經濟實力比當年強大，台灣對大陸出口的依賴度比當年高，一旦大陸報復台灣動用經濟手段，必然衝擊台灣經濟及股市。

例如，大陸暫停台灣百家食品進口，使相關糕餅業者的中元節及中秋節的食品旺季泡湯。禁止對台灣出口天然砂石衝擊台灣預拌混凝土，週三國產(2504-TW)重挫4％。從事租賃設備，以大陸市場為主的中租-KY(5871-TW)上半年EPS大賺8.87元，不過週三下跌4％，顯示市場擔心大陸業務比重太高的中概股未來的發展。

萬寶投顧蔡明彰強調，目前很難判斷台海危機如何演變，投資人要遵守二大準則來度過台海危機。第一，做好資金控管，要保留充裕現金。第二務必以產業景氣能見度高為選股依據，不必靠國安基金護盤，靠自己的業績就可以。

當前產業最大問題是庫存調整需要很長時間，但從各國最新PMI顯示，需求不足是造成庫存上升的原因，台灣7月製造業PMI重挫5.8％到47.8％，一舉跌破50％榮枯線，中斷連續24個月的擴張變成緊縮，寫下2012年7月編制PMI以來最大跌幅。

為何PMI暴跌就是終端需求不足，因庫存上升，產品終端需求不振，在台海危機延長時間的考驗下，股價恐再破底。

為何晶圓代工法說，以世界先進(5347-TW)最悲觀，認為庫存調整需要四個季度，因為世界先進是國內四大晶圓代工唯一沒有12吋廠，採用成熟製程生產面板驅動IC、電源管理IC為主，合計佔營收率逾80％，現在這些晶片價格鬆動，庫存激增。

世界先進第三季財測慘不忍睹，產能利用率滑落81％～83％，營收季減13％～15％，毛利率由第二季50％降至44％～46％，世界先進上半年EPS已賺半個股本，或許在失守70元有跌深反彈，但中期探底的風險很大。

從世界先進悲觀的下半年展望，進一步掌握驅動IC及電源管理IC二種晶片的終端需求疲弱。聯詠(3034-TW)、天鈺(4961-TW)、敦泰(3545-TW)等驅動IC股價波段已修正過，但電源管理IC相關個股也要小心，最近矽力*-KY(6415-TW)、力智(6719-TW)二家EPS最高的電源管理晶片大廠股價破底，預告這個族群的風險。

萬寶投顧蔡明彰強調，消費電子終端需求疲弱，使面板、記憶體、PCB三大元件陷入營運低潮，市場對雙D已有修正，但號稱電子之母的PCB，投資人較不瞭解風險。據悉，台商在大陸的印刷電路板生產線，除非接蘋果車用的訂單，否則現在產能利用率僅剩五成。

PCB景氣低迷，衝擊最上游的銅箔基板，因為需求轉落及原料銅價下跌，使銅箔基板價格調降壓力大，台光電(2383-TW)有蘋果訂單，第二季EPS 3.25元較第一季3.98元，季減18％，但台燿(6274-TW)第二季EPS 1.08元，較第一季1.53元，季減29％，聯茂(6213-TW)第二季EPS 1.14元，較第一季2.11元，季減46％，因此聯茂破底，台燿回測前波低點。

但網通、工業電腦下半年終端需求強勁，股價可望安然度過台海危機。不同於半導體法說的保守，近來法說發佈上季財報的IPC公司，不約而同指出，缺料紓解、接單旺盛，包括研華(2395-TW)、凌華(6166-TW)、其陽(3564-TW)、融程電(3416-TW)等，凌華及其陽創波段新高，對比有些半導體的破底，終端需求強弱不同是根本原因。

萬寶投顧蔡明彰強調，IPC將是未來電子股最看好的次產業，後疫情時代，消費者行為改變，導致終端需求強勁，以7月來股價大漲18％的振樺電(8114-TW)為案例，為什麼振樺電一路創高價，該公司從2016年開始，用了三年時間，花費80億元購併美國KIOSK大廠KIS及瑞傳科技，為國內IPC最大併購案。

KIOSK是自動服務機，從2017年起，以每年9％的年平均複合成長率提升，預計2023年達到34億美元產值，而最大市場在北美，當年振樺電就是購併美國最大KIOSK的廠商KIS公司，不過2019年振樺電併購KIS公司後，2020年就碰上新冠疫情，民眾居家上班及休閒，使自助服務機的需求大減，因此振樺電2020年EPS只有1.65元，2021年6.21元，仍低於疫情前平均的8元水準，但現在解封人潮湧現，歐美很多服務業即使提高工資也找不到員工，對自助服務機需求大增，振樺電當年併購KIS公司發揮作用，今年第一季EPS突破3元，全年上看11元～12元，自助服務機成IPC的制勝武器。

台廠飛捷(6206-TW)、事欣科(4916-TW)耕耘多年，今年起業績也會明顯跳升，但股價還沒有像振樺電大漲，可留意。

事欣科打入美國麥當勞KIOSK點餐機大單，2019年已開始出貨。飛捷也在2019年提早佈局量販店AI結帳系統升級，上半年EPS暴衝，4.41元，第二季單季2.49元。

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