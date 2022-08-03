裴洛西訪台黑天鵝事件 台股弱中透強IP元宇宙 低軌衛星強勢股拉回承接？

【撰文/陳子榕】

台股週二(8/2)受美國眾議院議長裴洛西訪台的地緣政治緊張氣氛升高，最終指數收14,747點，下跌234點，成交量2,149億元。不過，有國安基金備戰下，盤中拉抬金融指數，原本盤中一度大跌三百多點，尾盤跌點收斂，指數不破月線14,635點，靜待裴洛西完成亞洲行之後，指數可望重返原本多方軌道，重返萬五，甚至上看季線。

萬寶投顧陳子榕表示，從美國股市來看: 美國聯準會利率會議完美落幕，市場預期調升三碼，美債殖利率下跌，市場投資人重新擁抱風險性資產，加上蘋果公司挺過中國封控防疫的供貨難關，上週公布上季營收與獲利優於市場預期，iPhone銷售穩健功不可沒，推升美國那斯達克、費城半導體指數重回季線。

上週台股週五收15,000點，為指數自 13,928 點反彈以來收盤新高，週線、月線同步收紅。權王台積電(2330-TW)一度站上500元整數關卡，而股王大立光(3008-TW)，在蘋果財報助攻下，站上2000元大關。有道是「春江水暖鴨先知」，電子股利空測試下，股價可望利空鈍化，讓我們拭目以待!

萬寶投顧陳子榕指出，目前傳統的消費性電子市場正在萎縮，我們著重題材就必須放在「未來性質較高」的新科技、新趨勢身上，比如低軌衛星和元宇宙相關具備話題性的未來科技。低軌衛星的商機有多旺? 根據調查，2023年全球衛星產值達3,083億美元，而全球前四大的低軌衛星營運商，分別是美國Starlink、英國政府與印度電信合作的OneWeb、加拿大Telesat及Amazon底下的Project Kuiper。

如此巨大的商機商機獲得蔡政府的注意，成立低軌衛星國家隊，蔡政府朝三大方向推展，(一)協助國內業者打通接觸管道，擴大對外行銷；(二)基於5G高頻的發展商機，共創衛星下游裝置系統整備能量；(三)產學研結合加速商用化，搭接預期2021~2022年起國際商開始量產接收低軌道衛星訊號之地面設備需求。且10年的計畫，將投入新臺幣251億元。推動「Beyond 5G衛星通訊」綱要計畫包含，「Beyond 5G低軌衛星-通訊衛星發展」和「Beyond 5G低軌衛星-地面設備與產業推動」2個計畫。

萬寶投顧陳子榕說明，台灣低軌衛星供應鏈包含哪些，例如小型衛星地面站，台揚 ( 2314-TW )、兆赫 ( 2485-TW )、啟碁( 6285-TW)；PCB，華通(2313-TW)、騰輝-KY ( 6672-TW )、昇貿(3305-TW)、新復興(4909-TW)；高頻無線通訊模組，同欣電(6271-TW)；VSAT微波元件，昇達科(3491-TW)；航太金屬零組件，公準 ( 3178-TW )、漢翔(2634-TW)；晶片，宏觀(6568-TW)等。

8月18日在上海舉行的全球元宇宙大會，即將到來。被暱稱為「黑科技」的元宇宙，商機到底有多大?想要投資應該從哪裡下手?陳子榕都為你來解答。

首先元宇宙話題去年開始席捲全球，國際市場研究指出，相關商機預計於2030年達到2,240億美元。全球調查中也發現，近七成已投入元宇宙相關應用發展的企業相信，元宇宙會在未來5年蓬勃發展。而元宇宙概念股包括，威盛集團旗下的宏達電(2498-TW)、威盛(2388-TW)、位速(3508-TW)、威鋒電子(6756-TW)、鈺創(5351-TW)、揚明光(3504-TW)、亞信(3169-TW)、驊訊(6237-TW)、九暘(6237-TW)、佐臻(4980-TW)、采鈺(6789-TW)等。

相信有看過陳子榕文章的人一定看過這句話「想賺元宇宙就找陳子榕」，為何陳子榕有這樣的自信呢? 因為近期在69.5元買進揚明光(3504-TW)搭著元宇宙的光環，讓揚明光(3504-TW)漲到破百的價位，獲利高達40%；而采鈺則是在290元買進，短短六個交易日，一張賺5萬，十張就賺50萬，成績斐然，陳子榕相信她是目前市場上少數可以拿出元宇宙真實績效的分析師，所以「想賺元宇宙就找陳子榕」!以下三檔股票是陳子榕認為值得觀察的個股：

華通(2313-TW)，具備了三種題材，電動車、低軌衛星、元宇宙；時序進入第三季美系手機大廠拉貨旺季，預期下半年有手機、筆電、平板等多樣新品，將帶動供應鏈出貨逐漸暢旺，因應需求，華通軟板及高階HDI新產能也將在第三季逐步到位，加上低軌衛星需求穩健成長，因此樂觀看待下半年營運將維持傳統旺季水準，逐季成長可期。

精材(3374-TW)，第二季合併營收回升至21.36億元，為歷年同期新高，下半年營運進入旺季，Arm架構處理器等晶圓測試訂單增加，美國手機大廠3D感測拉貨轉旺，車用CMOS影像感測器（CIS）封裝訂單維持高檔。

先進光(3362-TW)，受惠於遠距生活啟動，先進光NB鏡頭出貨暢旺，去年9月還一度傳出調漲報價一至二成的消息，在成本得以反映下，先進光的毛利率出現三級跳，繼去年第三季以12.83％觸底後，毛利率分別在去年第四季及今年首季來到15.05％及21.1％，在暌違五季之後，毛利率終於又重新站上了2字頭。

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